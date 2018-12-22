Итальянская фирма продает промышленное оборудование в оккупированный Крым в обход санкций

На фирме знают о том, что их оборудование поступает для предприятия развернутого в оккупированном Крыму.

В итальянской компании Bertolaso подтвердили факт поставки промышленного оборудования для нового завода агрофирмы «Золотая Балка» в оккупированном Россией Крыму, сообщила корреспондент Наталья Кудрик 21 декабря, пишут «Крым.Реалии».

Представитель коммерческого отдела компании Bertolaso Лука Карасси рассказал, что два месяца назад компания доставила фирме «Золотая Балка» для завода в Севастополе машину для мойки, наполнения и закупоривания бутылок. Торговый контракт, по словам Карасси, подписали с фирмой «Золотая Балка» и с одним из двух владельцев предприятия.

«Контракт подписан с Россией, агрофирма «Золотая Балка» – Россия, но мы знали, что наш товар был предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с «Золотой Балкой» с офисом в Крыму, потом адрес фирмы поменялся, и по просьбе клиента окончательный контракт о продаже подписали с Россией», – сказал детали сделки Карасси.

При этом он добавил, что предполагает, что компания «имела дело напрямую с россиянами».

«Все законно, ничего подозрительного мы не видим. Мы продаем машинное оборудование разным клиентам, а где они его устанавливают – нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я заканчиваю разговор», – сказал представитель коммерческого отдела итальянской компании.

Остальные итальянские компании, которые, как утверждают представители завода агрофирмы «Золотая Балка», тоже поставляли крымскому предприятию оборудование, подробно не комментировали ситуацию.

Компания Gortani в телефонном разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» в Риме опровергла факт сотрудничества с крымским заводом, хотя ее символ и телефонный контакт видны на видеопрезентации «Золотой Балки». В то же время компании Innotec или Robino&Galandrino не подтвердили и не опровергли информацию о сделке с крымским предприятием.

Посольство Украины в Риме отмечает, что поставки оборудования в аннексированный Крым являются нарушением европейского законодательства.

Как сообщили в посольстве, Украина вместе с европейскими партнерами будет реагировать на эти факты. Украинские дипломаты отслеживают такие нарушения и уже направили четырем упомянутым компаниям запросы с просьбами объяснить возможное сотрудничество с фирмой «Золотая балка», но ответов пока нет.

В Министерство иностранных дел Италии направили вербальную ноту с просьбой принять меры для предотвращения нарушения итальянскими компаниями санкционного режима Евросоюза.

Официальной реакции Италии пока не последовало. Журналисты обратились в посольство Италии в Украине за комментарием.

Запуск нового завода агрофирмы «Золотая Балка» состоялся в Севастополе 12 декабря. Как утверждают представители предприятия, на завод установили итальянское оборудование фирм Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani и другие.

«Золотая Балка» – одно из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя, история которого начинается с 1889 года, когда в Балаклавской долине были заложены первые винподвалы.

С 2003 года имущество ГП «Золотая Балка» взяло в аренду ООО «Агрофирма «Золотая Балка», которым владел экс-глава Социалистической партии Украины и экс-нардеп Петр Устенко. В мае 2015 года имущество агрофирмы было арестовано судебными приставами по иску российского правительства Севастополя.​

В 2016 году российский бизнесмен Артем Зуев приобрел агрофирму и подарил жене Снежане Георгиевой, сообщило российское издание РБК.

США впервые ввели санкции против России в ответ на аннексию Крыма в 2014 году. С началом вооруженного конфликта в Донбассе к политическим санкций добавились и экономические меры. Параллельно с США санкции ввел и Евросоюз.

«Крым.Реалии»