ЕС пролило антироссийские санкции до конц июля будущего года

Отмечается, что отсутствие прогресса в реализации Минских договоренностей и деоккупации Крыма со стороны России не позволяет вести речь о смягчении или полной отмене санкций.

Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года, ранее продление этих санкций было одобрено Европейским Советом, сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что 14 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и Канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали о ситуации с выполнением Минских соглашений, с чем связан срок действия санкций.

Ввиду отсутствия прогресса Европейский Совет принял политическое решение о продлении экономических санкций. Сегодня Совет утвердил это решение посредством письменной процедуры единогласно, как это предусмотрено правилами для всех подобных решений.

Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Эти меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем усилены в сентябре 2014 года.

Данное решение продлевает срок действия следующих экономических санкций:

– ограничение доступа на первичные и вторичные рынки капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм;

– наложение экспортного и импортного запрета на торговлю оружием;

– введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

– ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Эти экономические санкции дополняются действием других ограничительных мер ЕС, введенных в ответ на кризис в Украине, а именно:

– индивидуальные ограничительные меры, т.е. запрет на выдачу визы и замораживание активов, действуют в отношении 164 физических и 44 юридических лиц сроком до 15 марта 2019 года;

– ограничительные меры в ответ на неправомерную аннексию Крыма и Севастополя действуют только на территории Крыма и Севастополя с роком до 23 июня 2019 года.

«19 марта 2015 года Европейский Совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений, что, как предполагалось, должно было произойти до 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не случилось, санкции продолжают действовать», – отмечается в сообщении.

Напомним, 12 декабря, Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил строительство российского проекта магистрального газопровода в обход Украины «Северный поток-2» и выступил за его отмену, а также призвал ЕС ввести дополнительные санкции против России в случае, если она не освободит захваченных украинских моряков.

Пресс-служба Совета ЕС