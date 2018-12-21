Россия и Беларусь создают единое правовое поле

В России заявили о завершение подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершающейся подготовке проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Он сказал об этом на 55-ой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которая открылась в Москве в пятницу, передает белорусский «Интерфакс».

По его словам, создание единого правового пространства – это «путь к обеспечению равных условий для работы компаний и предприятий на всей территории союзного государств».

Отмечается, что ранее формирование единого законодательства обсудили главы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Напомним:

19 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь, говорится в его распоряжении от 19 декабря, опубликованном на интернет-портале правовой информации РФ.

«Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением высшего государственного совета Союзного государства», – говорится в документе.

Как поясняет РИА «Новости», военная доктрина Союзного государства была принята на основе доктрин РФ и Беларуси в 2001 году. Россия приняла новую редакцию в 2014 году. В связи с тем, что Минск также планирует изменить свой стратегический документ, член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Зигмунд Валевач предположил, что Союзное государство также должно рассмотреть новую редакцию военной доктрины.

Позднее представитель белорусского Генштаба Артем Буторин сообщил, что проект военной доктрины Союзного государства планируется представить в союзный Совмин в 2018 году.

По словам Буторина, пишет РИА «Новости», военная доктрина призвана отображать взгляд двух стран на обеспечение безопасности всего Союзного государства. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота допускал, что проект документа будет включен в повестку дня будущего заседания Высшего государственного совета Беларуси и РФ.

17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Беларусь является «братским, самым близким, стратегическим союзным партнером» России, но вопрос об объединении в одно государство не стоит на повестке дня.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли «очень плотная» интеграция РФ и Беларуси с созданием фактически единого государства с общей валютой, и чтобы это государство после 2024 года возглавил президент РФ Владимир Путин, Песков ответил, передает белорусский «Интерфакс»:

«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров».

По его словам, Беларусь является «братским, самым близким, стратегическим союзным партнером» России.

«Что касается планов по расширению интеграции в рамках Союзного государства, то эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего союзного государства», – добавил он.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна суверенная и независимая, но получал от России предложения о присоединение. В начале недели Лукашенко собирал закрытое заседание высокопоставленных чиновников на котором обсуждался вопрос защиты беларусской независимости и суверенитета от России.

Союзное государство – это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

«Интерфакс»