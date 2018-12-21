Три прихода Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины

ПЦУ перешли храмы в селах Тютьки, Ровец и Коло-Михайловка Винницкой области Украины. РПЦ получили от ФСБ указание применять так называемые «мобильные силовые группы» против тких приходов.

В Винницкой области еще три прихода Московского патриархата присоединились к Православной Церкви Украины, сообщается на сайте Винницкой епархии ПЦУ.

Отмечается, что в ПЦУ перешли храмы в селе Тютьки, Ровец и Коло-Михайловка. Приход храма святой великомученицы Параскевы в Тюльках сделал свой выбор еще накануне Объединительного Собора 15 декабря. Вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновським религиозная община решила поддержать ПЦУ.

Уже после Собора, 19 декабря, община подтвердила свое решение и присоединилась к поместной Православной Церкви Украины.

«За богослужением возносились молитвы за предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и митрополита Винницкого и Барского Симеона. Радостная новость быстро разошлась по селу. Старенькие прихожане, а также те, кто не смогли быть в храме, потому что были заняты на работе, звонили и поздравляли настоятеля. Староста прихода рассказал, что ее телефон также был «красный», – говорится в сообщении.

Радостно восприняли предложение перейти под юрисдикцию ПЦУ и в селе Ровец, где отец Иван Просяновський также является настоятелем. Прихожане заявили, что никогда не сомневались в своем священнике и будут рады вместе с ним в дальнейшем молиться в единой украинской церкви.

Также к Украинской Поместной Православной Церкви присоединилась приход села Коло-Михайловка, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич). Он вместе с митрополитом Симеоном был участником Объединительного Собора в Киеве.

Напомним, ранее Минкультуры анонсировало тысячи мирных переходов между юрисдикциями церквей. Так, по состоянию на 18 декабря в министерство позвонили из шести областей и выразили желание изменить религиозную юрисдикцию.

Православная церковь в Украине была создана 15 декабря и объединила УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии в канун Рождества – 6 января 2019 года в Константинополе.

УПЦ МП отказалась признать создание ПЦУ. Митрополит Епифаний исключил силовой захват храмов УПЦ. Тем не менее, Синодальное управление военного духовенства ранее сообщило, что получило несколько обращений от военных священников о том, что представители РПЦ получили от ФСБ указание применять так называемые «мобильные силовые группы» против мирян и священнослужителей УПЦ МП, которые решили войти в Православную Церковь Украины, сообщила пресс-служба СУВД в Facebook.

Задача таких «мобильных групп» – ликвидировать желание добровольного изменения конфессиональной принадлежности мирян и священнослужителей Московского Патриархата в Украине на Православную Церковь Украины.

«В частности, под руководством представителей ФСБ РФ был сформирован при каждой епархии РПЦ в Украине «отдел правового обеспечения имущественных прав». Такой отдел состоит из специалиста в области права и нескольких мужчин спортивного телосложения. Суть плана РПЦ заключается в том, что как только общество определенного поселка принимает решение отойти от Московского Патриархата и присоединиться к Православной Церкви Украины во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием, то в соответствующий населенный пункт выезжает группа, которая будет «заниматься» вопросами физического контроля над храмом. Фактически формируется чрезвычайно опасная конъюнктура, когда РПЦ хочет сделать из верующих и священников своих крепостных», – говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Православной Церкви Украины неоднократно обращали внимание общества на то, что силовая смена конфессиональной принадлежности – это не путь православного христианина.

«Поэтому мы надеемся, что РПЦ откажется от планов силового давления и захвата храмов общин, приняв решение присоединиться к Православной Церкви Украины… Призываем всех военных священников Украины совершать свою пастырскую деятельность на принципах взаимоуважения любви, взаимопонимания и терпимости, не поддаваться на провокационные действия РПЦ и быть готовыми отстоять конституционное право свободы вероисповедания и свободного выбора конфессиональной принадлежности», – подчеркивается в сообщении СУВД.

Пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ