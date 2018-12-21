Три прихода Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины

ПЦУ перешли храмы в селах Тютьки, Ровец и Коло-Михайловка Винницкой области Украины. РПЦ получили от ФСБ указание применять так называемые «мобильные силовые группы» против тких приходов.
В Винницкой области еще три прихода Московского патриархата присоединились к Православной Церкви Украины, сообщается на сайте Винницкой епархии ПЦУ.
Отмечается, что в ПЦУ перешли храмы в селе Тютьки, Ровец и Коло-Михайловка. Приход храма святой великомученицы Параскевы в Тюльках сделал свой выбор еще накануне Объединительного Собора 15 декабря. Вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновським религиозная община решила поддержать ПЦУ.
Уже после Собора, 19 декабря, община подтвердила свое решение и присоединилась к поместной Православной Церкви Украины.
«За богослужением возносились молитвы за предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и митрополита Винницкого и Барского Симеона. Радостная новость быстро разошлась по селу. Старенькие прихожане, а также те, кто не смогли быть в храме, потому что были заняты на работе, звонили и поздравляли настоятеля. Староста прихода рассказал, что ее телефон также был «красный», – говорится в сообщении.
Радостно восприняли предложение перейти под юрисдикцию ПЦУ и в селе Ровец, где отец Иван Просяновський также является настоятелем. Прихожане заявили, что никогда не сомневались в своем священнике и будут рады вместе с ним в дальнейшем молиться в единой украинской церкви.
Также к Украинской Поместной Православной Церкви присоединилась приход села Коло-Михайловка, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич). Он вместе с митрополитом Симеоном был участником Объединительного Собора в Киеве.
Напомним, ранее Минкультуры анонсировало тысячи мирных переходов между юрисдикциями церквей. Так, по состоянию на 18 декабря в министерство позвонили из шести областей и выразили желание изменить религиозную юрисдикцию.
Православная церковь в Украине была создана 15 декабря и объединила УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии в канун Рождества – 6 января 2019 года в Константинополе.
УПЦ МП отказалась признать создание ПЦУ. Митрополит Епифаний исключил силовой захват храмов УПЦ. Тем не менее, Синодальное управление военного духовенства ранее сообщило, что получило несколько обращений от военных священников о том, что представители РПЦ получили от ФСБ указание применять так называемые «мобильные силовые группы» против мирян и священнослужителей УПЦ МП, которые решили войти в Православную Церковь Украины, сообщила пресс-служба СУВД в Facebook.
Задача таких «мобильных групп» – ликвидировать желание добровольного изменения конфессиональной принадлежности мирян и священнослужителей Московского Патриархата в Украине на Православную Церковь Украины.
«В частности, под руководством представителей ФСБ РФ был сформирован при каждой епархии РПЦ в Украине «отдел правового обеспечения имущественных прав». Такой отдел состоит из специалиста в области права и нескольких мужчин спортивного телосложения. Суть плана РПЦ заключается в том, что как только общество определенного поселка принимает решение отойти от Московского Патриархата и присоединиться к Православной Церкви Украины во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием, то в соответствующий населенный пункт выезжает группа, которая будет «заниматься» вопросами физического контроля над храмом. Фактически формируется чрезвычайно опасная конъюнктура, когда РПЦ хочет сделать из верующих и священников своих крепостных», – говорится в сообщении.
Звернення Прес-центру СУВД.До Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України надійшло…
Опубліковано Синодальне управління військового духовенства Православної Церкви України Понеділок, 17 грудня 2018 р.
Отмечается, что представители Православной Церкви Украины неоднократно обращали внимание общества на то, что силовая смена конфессиональной принадлежности – это не путь православного христианина.
«Поэтому мы надеемся, что РПЦ откажется от планов силового давления и захвата храмов общин, приняв решение присоединиться к Православной Церкви Украины… Призываем всех военных священников Украины совершать свою пастырскую деятельность на принципах взаимоуважения любви, взаимопонимания и терпимости, не поддаваться на провокационные действия РПЦ и быть готовыми отстоять конституционное право свободы вероисповедания и свободного выбора конфессиональной принадлежности», – подчеркивается в сообщении СУВД.