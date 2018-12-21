Россия отклонила идею встречи в рамках Будапештского меморандума, – Волкер

Волкер, так же прокомментировал мнение, что «Будапештский меморандум давал лишь убеждение Украине в ее территориальной целостности».

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США поддержали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума, но эту инициативу отклонила Москва. Он рассказал об этом в интервью газете «День».

«Мы поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума. Но Россия отклонила это. Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум… Об этом говорить полезно, потому что иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия. И именно на этом мы должны фокусироваться, чтобы заставить Россию прийти к моменту, когда она захочет возобновить мир и территориальную целостность Украины», – заявил Волкер.

Он также прокомментировал мнение о том, что Будапештский меморандум давал лишь убеждение Украине в ее территориальной целостности, а не гарантии. Как пример журналист привел Польшу, которая решила разместить базу НАТО, чтобы защитить свою территорию.

«Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательство перед нашими союзниками о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии», – добавил он.

При этом Волкер отметил, что Украина пока не готова к членству в НАТО. «И Альянс также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины. И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, поиск достижения двусторонних договоренностей», – сказал спецпредставитель Госдепа.

«День»