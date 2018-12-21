Из жизни маньяков. Разбираем путинские тезисы по косточкам

На своей пресс-конференции Путин ярко продемонстрировал, что окончательно растерял остатки адекватности.

Путин на вчерашней пресс-конференции в очередной раз продемонстрировал, что потерял остатки адекватности, живет в собственном герметичном мире, то есть просто психически болен. В его шизосознании в России живет 160 миллионов (ну хочется барину, чтобы у него было побольше «душ») счастливчиков, доходы которых быстро растут, а патриотизм – крепчает, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Экономика на подъеме, а все проблемы успешно преодолеваются. Его счастливая Россия (прямо по Бенкендорфу) готовится к прорыву от более чем великолепного настоящего, к будущему, которое выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение.

Эта галлюциногенная Россия создала сверхоружие невероятной мощи и держит за горло всю планету. А пока сверхоружие еще на подходе, ее патриотичная молодежь готова драться с врагами «лопатами и ножами», стремясь «прямо со школьной скамьи» не на концерты матершинников-рэперов, а в обещанный фюрером рай.

Даже на личном фронте у Путина все замечательно. Как порядочный человек, он когда-нибудь на ком-нибудь женится. И не важно, когда и на ком. Поздравить его можно уже сейчас.

Из жизни маньяковПутин на вчерашней пресс-конференции в очередной раз продемонстрировал, что потерял остатки… Опубліковано Игорем Эйдманом Пʼятниця, 21 грудня 2018 р.

Даже Брежнев был меньше оторван от реальности и периодически позволял себе какую-то критику положения в стране. Путин в последние годы выступает только в стиле: «все хорошо, прекрасная маркиза». Судя по всему, он пребывает в перманентной маниакальной эйфории и очень не хотел бы выйти из этого состояния, спуститься с облаков на землю и оказаться наедине с реальностью.

Видимо, такие пресс-конференции заменяют ему сеанс психологического аутотренинга. Путин не только забалтывает аудиторию, но уговаривает самого себя, что все идет хорошо, а он замечательный, успешный правитель. Ведь в глубине души он не может не понимать, что итог его девятнадцатилетнего правления – полный провал по всем фронтам, упадок, изоляция.

Все его достижения – фейк. Все, что он пытается поставить себе в заслугу, может рухнуть в один день. Замирение Чечни обернулось тем, что страна фактически стал данником бандитского кадыровского режима. Экономическая стабильность трещит по всем швам от каждого очередного падения цен на нефть.

Крымнаш привел к изоляции, санкциям и изнурительному противостоянию с большинством развитых стран. Я уже не говорю о крахе всех попыток перевести экономику на инновационные рельсы, догнать европейские государства и т.д.

Путинский режим, как трухлявый пень, ждет хорошего пинка, который разнес бы его в гнилые щепки. Но сам диктатор в эйфории. Видимо из посольства в Колумбии новую партию кокса подвезли.

Игорь Эйдман, Facebook