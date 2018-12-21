Путин раскрыл свои планы. Муждабаев сделал перевод с фюрерского на человеческий

Путин на своей пресс-конференции рассказал о своих планах в открытую и предельно честно. Агрессивные планы Кремля не поменялись.

Не стоить так уж сильно и глубокомысленно морщить лоб, ломая голову над тем, что говорит Путин. Русский фюрер всегда предельно откровенен – и в своих прямых угрозах, и в своей лжи, и даже в своем молчании, – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

Надо только уметь задавать ему вопросы, слушать его и анализировать. А это, хочется или нет, но нужно, он наш главный и физически близкий враг.

Буду не очень скромным, но скажу, что умеют это неплохо делать минимум два человека – мой друг Роман Цимбалюк и ваш покорный слуга.

Айдер Муждабаев, YouTube