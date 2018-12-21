Налоги в России. Почему и власть и общество предпочитают молчать по этому вопросу?

Налоги стали одной из самых непопулярных тем на прошедшей пресс-конференции Владимира Путина.

Накануне президенту задали лишь один вопрос про рост НДС, налог на самозанятых и другую фискальную нагрузку. Российский лидер ответил, что все средства пойдут на развитие экономики и финансирование нацпроектов. Впрочем, на страницах «КоммерсантЪ FM»журналист Виктор Лошак не удивляется, что представителей СМИ не заинтересовало, как государство тратит заработанные гражданами деньги.

Я ждал этого вопроса президенту. Мы зарабатываем деньги – государство их по своей воле тратит. Неужели молчание журналистов, которые в очередной раз продемонстрировали парад маленьких тщеславий, означает, что распределение более чем 17 трлн руб. (столько налогов страна собирает за год), им и их читателям-зрителям-слушателям безразлично?

Это не так, потому что косвенно многие спрашивали именно об этом: когда газифицируют и построят мосты в Приморье? Почему за качественной медициной нужно ехать в Москву? Что мы еще делаем в Сирии?

Безразличие к собственным деньгам – это российский симптом какой-то фатальной веры государству. «Государственник» – это, видимо, тот человек, который послушно сдает свои деньги в бездну казны, не спрашивая, а что же с ними там происходит.

Парадокс – все критикуют чиновников, но в распределении денег безраздельно верят им. Война бюджетных лоббистов в Думе – это и есть все участие общества в контроле за его же, общества, деньгами? Стоит ли тогда удивляться, что трата без малого каждого четвертого рубля, который вы отдали государству, от вас же и засекречена?

Сейчас, в конце года, немецкие медиа полны материалами, которые инициирует Союз налогоплательщиков Германии. Его члены, можно сказать, сторожевые псы общественных денег, которые набрасываются на тушу бюджета с целью выявить, что же в ней лишнее. Еще бы, ведь «Черная книга», которую Союз налогоплательщиков к концу года выпускает, начинается с эпиграфа «Каждый евро налоговых средств должен быть вначале заработан нами».

Книга толстая и все, что выявили бдительные налогоплательщики, невозможно перечислить. Им есть дело до таких глобальных трат, как €3 млрд на дроны и подводные лодки для армии, которые в этом году в нее так и не поступили. Но бьют тревогу представители общества и по мелочам: в Ганновере купили за €11 тыс. автомобиль для волков, пострадавших в ДТП, но за год так ни одного и не спасли…

В «Черной книге» собраны все случаи нерационального и даже бесцельного расхода немецкими чиновниками налогов. Представляете, в скольких томах могла бы быть у нас такая же замечательная книга?!

Если бы люди смотрели на действия властей сквозь призму трат ими же заработанных денег, возможно, очень многое, что у нас выдают за атрибуты «величия Родины», выглядело бы иначе.

Когда получаешь пенсию в $150 трудно проникнуться гордостью за трату миллиардов на бомбы и операции в Северной Африке. И похоже, дальше эта дилемма будет все обостряться.

Не зря президент на пресс-конференции сказал, что сократить количество людей за чертой бедности – важная задача. Остается непонятным, зачем же мы опять гоняемся с Америкой и, как когда-то, никак не можем в этом победном беге остановиться.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»