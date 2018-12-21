Без имени и без святынь. Московский патриархат рискует утратить права на Лавры в Украине

Решительность, с которой УПЦ МП не желает исполнять закон и переименовываться в РПЦ (У), может привести к тому, что московская церковь в Украине официально станет безымянной религиозной организацией.

То, что иерархи УПЦ МП не собираются переименовываться и отказываться от легенды о единственной поместной и канонической украинской православной церкви, было понятно и до того, как народные депутаты проголосовали соответствующий законопроект (слегка поколотив в процессе слишком рьяно отстаивающих интересы русского православия Нестора Шуфрича и Юрия Бойко), пишет Тарас Клочко на страницах издания «Деловая Столица».

Тем не менее закон принят и уже направлен на подпись президенту. И сколько бы не призывали иерархи Московского патриархата главу государства заветировать документ, в серьез надеяться на это им явно не приходится, а потому в УПЦ МП уже сделали заявление о намерениях, что исполнять закон они не собираются.

«Мне кажется, этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак, нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государство-агрессор. У нашей церкви нет никаких оснований менять название в соответствии с этим законом, потому что наш руководящий центр не находится в государстве-агрессоре. Это, наверное, о ком-то другом», – озвучил позицию церкви пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент.

Ничего нового в такой позиции, конечно же, нет. О том, что УПЦ МП «канонического единства» ни в какой зависимости от РПЦ не находится, московские попы говорили и раньше, но закон, как известно, к исполнению обязателен, а за неисполнение предполагает некие санкции.

В случае с законом, обязывающим УПЦ МП переименоваться, последствия его неисполнения тоже имеются и отражены в заключительных положениях. Итак, после того, как закон вступит в силу Министерство культуры как центральный орган государственной власти, реализующий государственную политику в сфере религии в течение месяца должно провести религиеведческую экспертизу, после чего через «Урядовий кр’єр» и письменно должен проинформировать религиозные организации о необходимости внести соответствующие изменения в свои уставы в срок до трех месяцев.

Если это не будет сделано, то устав религиозной организации потеряет действие, но не весь, а лишь в той части, которая определяет название организации. Таким образом, если УПЦ МП будет действовать, так как заявил архиепископ Климент, то есть делать вид, что закон их не касается, даже если в Минкульте будут думать иначе, то через несколько месяцев формально-юридически УПЦ МП станет религиозной организацией без названия, что достаточно курьезно и может иметь любопытные юридические последствия.

Например, став юридически церковью без имени, УПЦ МП никак не сможет доказать, что именно им переданы в аренду помещения, например, Киево-Печерской Лавры. И в связи с невозможностью достоверно установить юридическое лицо-арендатора, договор аренды тоже может утратить силу. А официально перерегистрироваться, не поменяв название на «РПЦ в Украине», УПЦ МП уже не сможет, так как это будет нарушением закона. Тогда придется или усмерить гордыню ради имущества, или ввязываться в борьбу не юридического свойства.

Что же касается слов Климента о том, что закон УПЦ МП их не касается, то священник Московского патриархата в данному случае очевидно лукавит. В законы выписаны три признака, которые означают, что религиозная организация входит в структуру организации, центр управления которой расположен в стране агрессоре и, соответственно, должна сменить название.

Первое, в уставе церкви в Украине, содержатся указания на вхождение в структуру религиозной организации в стране-агрессоре. Второе, в уставе религиозной организации страны-агрессора, содержатся указания на вхождение в ее религиозную структуру организации в Украине и на право принятия уставными организациями заграничной церкви решений в канонических и организационных вопросах, которые обязательны для церкви в Украине. И третье, уставом церкви в стране-агрессии предусмотрено обязательное вхождение руководителей церкви в Украине в уставные органы управления церкви в стране агрессоре с правом решающего голоса.

Что бы не говорил архиепископ Климент, УПЦ МП на уровне уставных документов всем этим признакам соответствует. Для наглядности просто приведем несколько цитат.

Устав УПЦ МП

«Украинская Православная Церковь объединена с Поместными Православными Церквами через Русскую Православную Церковь».

«В своем управлении (УПЦ МП ) руководствуется постановлениями Архиерейского Собора Русской Православной Церкви»

(УПЦ МП) «является самоуправляемой частью Русской Православной Церкви»

«Как Предстоятель Украинской Православной Церкви, Митрополит Киевский и всея Украины является постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви».

Устав РПЦ

«Архиереи Украинской Православной Церкви являются членами Поместного и Архиерейских Соборов и участвуют в их работе и в заседаниях Священного Синода»

«Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными для Украинской Православной Церкви».

«Суд Архиерейского Собора является церковном судом высшей инстанции для Украинской Православной Церкви».

«Входящие в Русскую Православную Церковь Автономные и Самоуправляемые Церкви, Экзархаты, Митрополичьи округа, митрополии, епархии, викариатства, синодальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, братства, сестричества, духовные учебные заведения, миссии, представительства и подворья (далее по тексту Устава именуемые «канонические подразделения») канонически составляют Московский Патриархат»

«Украинская Православная Церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии»

Таким образом, согласно уставу РПЦ, УПЦ МП является «каноническим подразделением РПЦ», чьи архиереи являются членами священного Синода РПЦ, где решения принимаются либо «всеобщим согласием», либо большинством голосов, а значит голос украинских архиереев может быть решающим. Ну и так далее, все признаки подпадания УПЦ МП под новые нормы на лицо.

В этой ситуации сторонники УПЦ МП в Верховной Раде (Вадим Новинский, Нестор Шуфрич и другие экс-регионалы) скорее всего попытаются оспорить новые нормы в Конституционном суде. И хотя Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в свое время не рекомендовало законопроект к принятию, поскольку были сомнения в соответствии его положений 35 статье Конституции, гарантирующей свободу вероисповедания и отделение государства от церкви, перспективы оспаривания документа в Конституционном суде достаточно сомнительны.

Конституционное право в религиозных вопросах очень размыто и может трактоваться очень по-разному. А учитывая общую неспешность и неповоротливость Конституционного суда, рассмотрение этого вопроса может затянуться на срок, которого вполне хватит, чтобы УПЦ МП стала безымянной церковью со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»