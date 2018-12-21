Россия прислала очередной «гумконвой» в ОРДЛО с «новогодними подарками»

Кремль в очередной раз цинично и нагло нарушил суверенитет Украины и минские соглашения.

На оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыл очередной, 84-й, так называемый «гуманитарный конвой» из России. Спикер украинского МИДа Екатерина Зеленко сообщила Об этом в своем микроблоге Twitter.

«Очередной псевдогуманитарний конвой контрабанды из страны-агрессора незаконно пересек государственную границу Украины. Кремль в очередной раз нарушил суверенитет Украины и Минские договоренности: любая гумпомощь должна доставляться в рамках международного механизма», – написала она.

Черговий псевдогуманітарний конвой контрабанди з держави-агресора незаконно перетнув державний кордон України. Кремль вкотре порушив суверенітет України та Мінські домовленості: будь-яка гумдопомога має доставлятися в рамках міжнародного механізму. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) December 21, 2018

В МЧС России утверждают, что автомобили доставили на оккупированные территории «более 400 тонн новогодних подарков»

«При транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Напомним, 83-й российский «гумконвой» прибыл на Донбасс в конце ноября. Российская сторона заявляла, что в нем находилось более 400 тонн детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов.

В октябрьском «гумконвое» ОБСЕ обнаружила военные машины, заявила тогда украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), передает штаб ООС.

Отмечается, что наблюдатели СММ ОБСЕ передали информацию СЦКК о том, что на оккупированные территории Донбасса заехала колонна из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями «Гуманитарная помощь».

«Они двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне – военного образца», – отметили в СЦКК.

Российская Федерация не позволяет наблюдательной миссии проверять поставляемую в ОРДЛО «гумпомощь» или следить за ее разгрузкой. Под видом «гумконвоев» РФ ввозит товары для боевиков.

«Украинско-Российское обозрение»