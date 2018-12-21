«Роскомнадзор» заявил о начале проверок ресурсов «BBC»

Проверку в российском надзорном ведомстве связали с признанием в Британии российского телеканал «Russia Today» пропагандистским ресурсом нарушающим правила вещания.

«Роскомнадзор» начинает проверку телеканала «BBC World News» и интернет-ресурсов «BBC» в России на предмет соблюдения российского законодательства. Такое решение российская федеральная служба приняла в связи с тем, что Британия признала российский телеканал «Russia Today» («RT») виновным в нарушении правил вещания. Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что «RT» игнорирует принцип беспристрастности в своих программах.

«В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом «RT» правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий по каналу «BBC World News», который вещает на территории Российской Федерации, а также о ресурсах «BBC» в сети интернет на предмет соблюдения российского законодательства», – заявили в ведомстве.

О результатах проверки «Роскомнадзор» обещает сообщить дополнительно.

Британский регулятор проводил расследование о нарушении правил вещания в семи программах телеканала «RT». Ofcom сообщил «RT» о намерении рассмотреть возможность введения санкций против канала.

«Роскомнадзор»