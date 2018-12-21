В России придумали нелепый фейк в попытке дискредитировать митрополита Епифания

По «версии» приближенного к РПЦ «Союза православных журналистов» для митрополита Епифания «в Москве была заказана копия жезла святителя Петра Ратынского».

В сети распространяется фейковая информация о том для будущей интронизация новоизбранного предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания в Москве была заказана копия жезла святителя Петра Ратынского, которого ряд историков считает одним из основателей Москвы. Это – фейк, говорится в сообщении центра религиозных исследований по вопросам становления «Української Помісної Православної Церкви Київського Патріархату» («Помісна Церква України») на странице в Facebook.

«Вообще подобная новость противоречит простым законам логики», – говорится в сообщении.

«Во-первых, непонятно зачем Предстоятелю Новой Единой Поместной Православной Церкви Украины жезл, который принадлежал, хотя и выходцу из Украины, но который стал одним из основателей Москвы», – отмечают в сообщении.

«Во-вторых, в самой православной традиции нет такого обязательного правила, чтобы новоизбранному Предстоятелю вручались подобные исторические реликвии. Впрочем, возможно, сам жезл Блаженнейшего Митрополита Епифания в исторической перспективе может стать такой реликвией для следующих Предстоятелей Православной Церкви Украины, и одновременно своеобразной «осиновой веткой» для московских «вампиров», – подчеркивют в сообщении.

«В-третьих, зачем заказывать жезл у московских ювелиров, если в самой Украине и непосредственно в Киеве есть много высококвалифицированных мастеров, которые могли сделать по фотографии копию, которая была бы лучше, чем сам оригинал», – говорится в сообщении.

У мережі розповсюджується фейкова інформація про те нібито для майбутньої інтронізації новобраного Предстоятеля… Опубліковано Помісна Церква України Пʼятниця, 21 грудня 2018 р.

«И последнее, самое главное, о самой интронизации новоизбранного Предстоятеля ПЦУ никто официально не сообщал ни во время объединительного собора, ни после него. Согласно официальной информации, митрополит Епифаний уже является Предстоятелем ПЦУ, которого уже вспомнят по богослужениях в других Поместных Церквях в числе Предстоятелей. И завершающим этапом в формировании Единой Православной Поместной Церкви Украины является общее служение Блаженнейшего митрополита Епифания со Вселенским Патриархом Варфоломеем 6 января в Константинополе. Именно тогда он и получит долгожданный Томос об автокефалии», – особо выделили в сообщении.

«Поэтому очередной информационный фейк от представителей РПЦ в Украине еще раз подтверждает их положение и панику. Ведь все аргументы со стороны РПЦ в Украине против Единой Поместной Православной Церкви исчерпаны, поэтому и создаются подобные псевдосенсации, чтобы хоть как-то отвлечь внимание своих верующих от насущных проблем или даже от своего будущего названия», – говорится в заключении сообщения.

«Помісна Церква України»