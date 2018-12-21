Украина предлагает России провести обмен пленных 5 января, – Геращенко

Всего к обмену предлагается 150 человек, из них 94 – это участники боевых действий на стороне России, а также российские граждане осужденные в Украине.

Украина предложила России провести обмен заложниками 5 января. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила об этом на своей странице в Facebook.

Обмен предлагается по формуле «72 на 19» и «22 на 22».

То есть Украина готова помиловать и отдать ОРДЛО 72 сепаратиста в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях; а также обменять 22 россиян, задержанных и осужденных в Украине, на 22 политзаключенных Кремля.

«Мы предлагаем провести освобождение удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019 года, чтобы 150 человек встречали Рождество дома», – написала Геращенко.

Нарада за участі представника України в ТКГ Yevgenij Marchuk, представників гуманітарної підгрупи( експертів СБУ і… Опубліковано Iryna Gerashchenko Пʼятниця, 21 грудня 2018 р.

Предложение Украины будут обсуждать во время видеоконференции гуманитарной подгруппы, которая может состояться 27 декабря.

Напомним, что последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками «ЛДНР» на Донбассе прошел 27 декабря 2017 года.

Вопрос обмена осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных в РФ обсуждается давно. Однако официальных ответов на запросы украинской стороны по поводу обмена власти РФ не дают.

«Украинско-Российское обозрение»