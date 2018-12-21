Россия отказывается возвращать Германии вывезенные после Второй Мировой войны культурные ценности

Ранее Германия потребовала от России возвращения всех вывезенных в ходе и после второй Мировой Войны германских культурных ценностей.

В России отказали Германии в возвращении вывезенных из страны после Второй мировой войны культурных ценностей. Глава департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов заявил об этом российскому информагентству РИА «Новости».

«Ни о каком возвращении ценностей речи не может быть и речи… Даже ставить такой вопрос неправильно. Могут быть какие-то межправительственные соглашения, договоренности об обмене, но ставить вопрос о том, что надо возвращать то, что было в 1945 году закреплено, категорически нельзя», – сказал Кононов.

Он отметил, что российские музеи сами занимаются поиском похищенных в годы Второй мировой войны музейных ценностей, которые появляются на американских и европейских аукционах, покупая их за собственные средства или средства из бюджета.

Ранее российская газета «Известия» заявила, что в Германии вновь настаивают на возвращении ее культурных ценностей, перемещенных в Россию после Второй мировой войны.

Газета отметила, что о таком требовании ей заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ в правительстве Германии Моники Грюттерс. Берлин также напомнил Москве о добровольном возвращении в прошлом году четырех российских предметов искусства из Германии.

Среди вывезенных из Германии коллекций – Эберсвальдский клад, тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до н.э., а также троянская коллекция Генриха Шлимана. Последняя представлена ​​в двух российских музеях – Пушкинском музее и Эрмитаже.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что обмен ценностями будет возможен только после налаживания политического диалога с Берлином.

Как пишет газета, Германия – не единственная страна, претендующая на предметы искусства. Подобные претензии высказывала ранее Анкара.

РИА «Новости»