Красный Крест потребовал от России допуска к захваченным украинским морякам

Украинский омбудсмен надеется, что это позволит прояснить для родственников ситуацию с состоянием здоровья и условиями содержания моряков в российских тюрьмах.

Международный комитет Красного Креста направил запрос в РФ о предоставлении своим представителям доступа к украинским морякам. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об этом в Facebook.

«После получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков, они смогут посетить их. По результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условиях их содержания», – написала она.

Сьогодні отримала відповідь на своє звернення від Голови делегації Міжнародного Червоного хреста в Україні Алана… Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 20 грудня 2018 р.

По ее словам, глава делегации Международного Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн пообещал проинформировать о ходе ситуации.

«Украинско-Российское обозрение»