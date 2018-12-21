Итоги пятого турсезона в оккупированном Крыму. Реальность и российские игры с цифрами

Завершился пятый туристический сезон в оккупированном Крыму. Можно подвести итоги пяти сезонов в оккупации.



В 2014 году аксеновцы в своих отчетах «нарисовали» 4 млн туристов, и с тех пор эта цифра у них ежегодно росла, к 2018 году превратившись в 6 млн с хвостиком. По их данным, 90% туристов – граждане России, 8% – украинцы и даже иностранцы, которых 2%. Становится любопытно, – пишет на страницах «Нового Времени» бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым Александр Лиев, – смогут ли остановиться оккупанты, набрав такой разгон, или не постесняются нарисовать и 10-20 миллионов туристов?

Реальные цифры и прогнозы

Разумеется, у нас нет ни малейших оснований принимать во внимание данные оккупантов. Не верят в небывалые турпотоки и сами крымчане, – мелкие предприниматели, турбизнес – для которых российский «крымнаш» превратился в беспросветный кризис, а нередко и банкротство.

Конечно, мы следим за ситуацией в Крыму, но изучаем только те источники, которые могут дать нам более или менее достоверную информацию. Выводы о туристическом потоке в Крым мы делаем, основываясь на реальных цифрах и руководствуясь логикой.

Например, посчитав количество паромов и их пропускную емкость, число рейсов и социологические данные, мы ежегодно делали выводы о числе туристов, прибывших в Крым по воде. Похожий анализ проводился и по авиасообщению. Статистику по количеству въездов в Крым со стороны материковой Украины дает Госпогранслужба Украины (украинцы на полуостров едут в основном не ради туризма, а для того, чтобы навестить родственников или по другим личным делам).

Нужно ли говорить, что реальные цифры в разы ниже российских фантастических данных?

До аннексии Крым принимал боле 6 млн туристов, при этом всегда (и даже при СССР) 70-80% турпотока составляли украинцы. Россиян же в 2013 году было около 1,2 млн.

Сложно предположить, что ж такое случилось для российских туристов, чтобы спрос на отдых в Крым вырос. Визы отменили? Так их и не было. Стало дешевое? Нет, отдых стал дороже. Качество стало лучше? Нет, наоборот – продукты питания, например, стали заметно хуже. Дешевле добираться? Логистика лучше? Нет, ведь самый традиционный способ транспорта в России поезд уже пятый год не доступен для поездок на полуостров. Стало безопасно? Нет. Теперь ещё и бронетехника РФ регулярно на виду, что само по себе для отдыха не очень приятно. Да и разве раньше там было опасно для россиян? Нет никаких аргументов оправдывающих рост потока из Росси в Крым.

Да, именно в 2018 году количество туристов действительно увеличилось в сравнении. С 2017. С 1,2 млн до 1,4 млн. Пропагандистская кампания, которую развернули оккупанты вокруг темы открытия моста, сработала. Туристический поток автомобильным транспортом увеличился почти в 1,5 раза.

Если раньше туристов, которые добирались в Крым на автомобилях, было около 400 тысяч, то в этом году турпоток вырос почти до 600 тысяч за счет тех людей, которые из любопытства поехали посмотреть на «тот самый мост». Так в Советском Союзе ездили на Байкало-Амурскую магистраль не по необходимости, а увидеть раскрученный бренд.

Но в следующем году такой тенденции ожидать не стоит. Мост открывает возможность приехать в Крым, но он не может вернуть низкие цены, которые в прежние времена манили россиян; не сделает сервис лучше.

Ежегодное снижение интереса россиян к Крыму наглядно демонстрирует тот факт, что российские авиакомпании последовательно сокращают планы по рейсам в аннексированный Крым. Так, буквально в начале летнего туристического сезона авиакомпании сократили план по рейсам в Крым на 22,2%.

В этом нет ничего удивительного, ведь в сезон самый дешевый билет из Москвы туда-обратно стоит в районе 12,5 тыс. рублей (более 5 тыс. гривен). За эти же деньги можно полететь в Европу, не говоря уже о курортах Краснодарского края.

Так же нелепо выглядят данные оккупантов по количеству украинских туристов (1 миллион). Государственная пограничная служба Украины сообщает, что граждане Украины пересекли административную границу в направлении полуострова 690 тысяч раз. При этом большинство украинцев въезжали в Крым по 2-3 и более раз.

Даже по самым оптимистичным подсчетам (если предположить, что половина – туристы) больше 150 тысяч не наберется. Пограничники отмечают устойчивую тенденцию к уменьшению пассажиро-транспортного потока и посещения гражданами оккупированного полуострова.

На иностранного туриста Крыму не приходится рассчитывать вовсе – полуостров на все время оккупации для иностранных граждан останется незаконно аннексированной территорией, а значит – закрытым для посещения.

Необходимо также отметить, что львиную долю туристического потока в Крым в годы аннексии составляли бюджетники. Самолеты «забивали» работниками предприятий, которых в санатории Крыма отправляли по разнарядке. Неплатежеспособных туристов, конечно, нельзя считать особо ценным приобретением, но они, по крайней мере, наполняли санатории. Но сегодня приходится констатировать, что эпоха Крыма как общедоступной здравницы завершается . Российские власти не планируют тратить значительных сумм на оздоровление граждан в Крыму: оккупант распродает украинские санатории.

В чьи руки уходят крымские санатории

После незаконной «национализации» 117 санаториев, пансионатов и баз отдыха перешли в ведение специально созданное оккупационными властями ГУП «Солнечная Таврика». Сейчас на балансе ГУП всего 11 санаториев — все остальное было распродано, при этом информацию можно найти далеко не обо всех собственниках.

В прошлом году стало известно о продаже 11 государственных санаториев в Ялте, Симеизе, Алупке, Гаспре и Евпатории. В частности, власти региона собираются продать санатории «Прибой», «Солнечный», «Пионер», «Юность», Ай-Тодор, «Алупка», «Родина», «Республиканский противотуберкулезный санаторий им. Семашко», «Предгорный», «Противотуберкулезный санаторий им. Чехова», «Противотуберкулезный санаторий «Красный маяк». При том распродают их за копейки, точнее, в лучших традициях коррупционной истории РФ – общая сумма, которую официально собираются выручить от продажи санаториев – около 2 — 2,5 млрд рублей ($35 млн).

«Уходят с молотка» и другие, еще более известные санатории — «Дюльбер», «Мисхор», «Ливадия», «Ай-Петри».

Однако некоторые новые «владельцы» уже известны. И, конечно, преимущественно это либо неизвестные компании, созданные после 2014 года, либо напротив – люди, чьи имена очень хорошо известны, правда, далеко не с лучшей стороны.

Бесценное достояние Крыма и Украины переходит в собственность не тех людей, которые будут заботиться о сохранении этих памятников истории и архитектуры.

Последний аукцион возмутил не только украинцев – по поводу продажи санатория «Ливадия» негодуют и российские СМИ, которые, как известно, к критике не приучены. Санаторий «Ливадия» считается одним из флагманов советской кардиологии, часть его помещений расположена в зданиях Ливадийского дворца.

«Ливадию» купил небезызвестный российский олигарх Константин Малофеев всего за 509 миллионов рублей ($7,6 млн). Малофеев «прославился», став главным спонсором вооруженного вторжения РФ на востоке Украины. Начальник службы безопасности одной из его фирм Александр Бородай стал «премьером» так называемой «ДНР», а PR-консультант Игорь Гиркин-Стрелков стал одним из главарей сепаратистов.

Теперь Малофеев может распоряжаться «Ливадией» как ему заблагорассудится (лишь с небольшими ограничениями).

В июле этого года было продано три санатория: «Мисхор» за 380,2 млн рублей, «Ай-Петри» – за 416, 4 млн рублей, «Дюльбер» – за 702, 7 млн рублей. Покупателем стала частная фирма ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», учредителем которой является некий отставной генерал-полковник Владимир Зарицкий.

Он также получил 30 гектаров санатория «Жемчужина» рядом с «Ласточкиным гнездом». Там запланировано строительство вилледжа. Правда, сам Зарицкий, по всей видимости, никакого отношения к санаториям иметь не будет. На деле украинские туробъекты окажутся в руках братьев Ротенбергов (друзей Путина и «строителей моста»). Об этом свидетельствуют данные журналистских расследований.

Можно долго перечислять имена субъектов, прибравших к рукам украинское достояние и, поверьте, приятных сюрпризов не будет.

Разумеется, все эти «приобретения» еще аукнутся их новым владельцам. К слову, санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» уже попали в санкционные списки США. вместе с их номинальным собственником. Продажа крымских санаториев может (и будет) быть оспорена как в Европейском суде по правам человека, так и в международном арбитраже.

Итоги года для крымского бизнеса

Экономическая деградация Крыма, которая началась вместе с оккупацией, не стала сюрпризом. Напомню, на момент оккупации на всей территории Крыма функционировало 54 тыс. частных предприятий-юридических лиц и 135 тыс. частных предприятий-физлиц. В 2018 году осталось только 20 тысяч частных предприятий-юридических лиц и 36 тысяч частных предпринимателей-физлиц.

Экономические трудности заставляют все больше крымчан покидать полуостров. Так, если до аннексии в Крыму было 921,8 тыс. экономически активного населения, то по итогам 2017 года таковых было уже 895,1 тыс.

Однако в 2018 году, после открытия моста, в восточном регионе полуострова наблюдается некоторое оживление. Заметно выросли цены на недвижимость, фиксируются даже факты инвестиций в строительство, однако ни иностранные, ни даже российские предприниматели с Крымом по-прежнему не хотят иметь никаких дел – себе дороже. Инвесторами становятся сами крымчане.

Прямым подтверждением этому является тот факт, что в 2018 году почти 90% инвестиций в Крым составили средства российского бюджета. Вообще за четыре года доля частных капиталовложений в Крыму снизилась с 61,4% до 37,3% в общем объеме инвестиций. Доля иностранного капитала с 2014 г. в структуре инвестиций упала в шесть раз, а число предприятий совместной собственности сократилось в два раза.

В других регионах полуострова дела обстоят еще хуже, а ситуацию в западном Крыму можно назвать катастрофической для бизнеса. Дело в том, что курорты на западе полуострова наполняются исключительно за счет бюджетников и льготников, которые приезжают сюда с пустыми карманами и часто вообще не выбираются за пределы территории оздоровительных учреждений.

Владельцы мини-отелей, развлекательных объектов, кафе и ресторанов в Новоозерном, Прибрежном, Межводном и других курортных поселков подтверждают, что после сезона этого года оказались фактически на грани банкротства. И, к сожалению, нет никаких предпосылок для улучшения экономической ситуации в этих регионах.

Александр Лиев, «Новое Время»