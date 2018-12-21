Двойного назначения. Украина получит гражданско-боевые французские вертолеты

Начиная с самого начала войны на Донбассе весной 2014 г. проявилась достаточно интересная особенность – оборонные заказы для Министерства внутренних дел оплачивались быстрее, чем для Министерства обороны.

Кроме того, Национальная гвардия и Госпогранслужба по упрощенной процедуре получали самое новейшее оружие. Так, именно у НГУ первыми появились отечественные бронетранспортеры БТР-3 и БТР-4, новое стрелковое оружие и много чего, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

И то, что такая тенденция продолжается, свидетельствуют события последних дней. Пока генералы и полковники в Министерстве обороны все еще обсуждают какой патронный завод нужен для обеспечения потребностей армии, 19 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков в Виннице запускает линию полного цикла производства пистолетных патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

Причем линия достаточно производительная – 14 млн штук в год. Это с головой хватит не только для обеспечения потребностей ведомств МВД, но и на экспорт (а практически любое такое производство строится с таким прицелом). Причем, как указывается, для линии было специально закуплено оборудование как американских, так и чешских, польских и турецких производителей.

Кроме того, всерьез обсуждается вопрос о начале производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия в калибрах от 5,45 мм до 14,5 мм. И есть уверенность, что очень скоро мы увидим торжественное открытие и такой линии.

Или вчерашняя новость о прибытии в Украину пары новеньких вертолетов H-225 Super Puma о многом говорит. Ведь соглашение о поставке за кредитные средства для нужд МВД, ГСЧС, ГПСУ и НГУ 55 вертолетов H-125, H-145 и H-225 производства Airbus Helicopters было подписано всего лишь полгода назад – 14 июля.

Как тут не вспомнить историю с парой патрульных кораблей для ВМСУ, которая уже длится пару лет или другие подобные сделки. Тут, конечно, можно возразить, что речь идет о гражданских вертолетах, но судя по одной из прибывших машин в окраске авиации Национальной гвардии можно прямо говорить, что эти французские «вертушки» как минимум двойного назначения. Что, впрочем, и не скрывалось официальными лицами еще на этапе покупки.

По планам, нам должны поставить 21 вертолет модели Н-225 (11-ти тонная двухмоторная машина, способная нести 19-25 человек или 10 тонн грузов), 10 вертолетов Н-145 (4-х тонная машина, способная нести 8-10 человек и двух членов экипажа) и 24 вертолетов Н-125 (2-х тонная машина, способная нести 5-6 человек и два члена экипажа или 1400 кг на внешней подвеске).

После окончания этих поставок к 2023 г. как пограничная авиация, так и авиация НГУ, и спасатели будут окончательно перевооружены с советских Ми-8 на технику западного образца. Вполне логичным будет передача этой техники на баланс армейцев и после капитального ремонта они еще могут послужить не только транспортными, но и боевыми. Ведь не так давно «Мотор-Сич» разработала новый вариант Ми-8 – Ми-8МСБ-В с новыми двигателями и возможностью применения противотанковых управляемых ракет «Барьер-В».

Новая вертолетная техника позволит всем «невоенным» силовым ведомствам не только более адекватно реагировать на возникающие вызовы, но будет более экономичной.

Так, из-за недостатка разнокалиберной техники для абсолютно всех задач используют Ми-8, а его полетный час стоит примерно $2500 и 650 литров топлива только в крейсерском режиме. И неважно какую задачу будет выполнять экипаж– эвакуация одиночного больного или раненого с дальней заставы, переброска грузов, антитеррористические операции вблизи границы или просто перевозка ВИП-персоны с охраной – расходы будут одинаковые.

Кроме того, немаловажным является то, что резко увеличивается не только качество, но и количество «бортов». Так, например, при получении 24 вертолетов для пограничной авиации это будет означать что ее парк вырастет в четыре (!) раза. И это крайне необходимо при постоянной проблемной границе – причем не только с Россией, но и, например, с Польшей или Словакией, где контрабанда приобрела поистине катастрофические размеры. А о Венгрии с Беларусью в свете нынешних событий тоже не стоит забывать.

Стоит также обратить внимание и еще на один момент – обеспечения запчастями. Впервые мы получаем западный подход – в рамках подписанного контракта наши французские партнеры обеспечивают в течение двух лет обслуживание полученных машин за свой счет, дальше – на коммерческих условиях. Это резко контрастирует с обслуживанием тех же советских Ми-8.

То есть, как ни посмотри, с любой точки зрения закупка западной вертолетной техники является несомненным усилением обороноспособности Украины в целом.

Надеемся в ближайшее время будет решен вопрос и с перевооружением армейской авиации. Ведь не за горами то время, когда окончательно рассыплются 35-40 летние корпуса Ми-8 и Ми-24 – в конце концов все имеет свой предел прочности.

Причем очевидно, что для простоты обслуживания в плане замены транспортных «бортов» типа Ми-8 стоит остановиться на линейке от Airbus Helicopters. По боевым тут выбор небольшой, но есть надежда, что американцы найдут возможности продать (передать) нам партию АН-64 «Апач», хотя бы не самой современной модификации. В идеале, конечно, хорошо бы наладить локализацию производства, но это пока из области фантастики.

В этой связи пока непонятна роль «Мотор Сич», которая кроме модернизации и ремоторизации пытается продвинуть легкий вертолет «Надия», который планируют выпускать «с нуля». Однако пока места ему в структуре армейской авиации не наблюдается. Ну, может кроме как учебной и связной машины, но это явно не те объемы государственного заказа, на которые рассчитывают «запорожцы».

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»