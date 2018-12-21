Госдума упростила раздачу российских паспортов гражданам Украины

В пояснительной записке к принятым поправкам прямо указывает, что закон позволяет раздачу паспортов гражданам Украины. В «особых случаях» – это делается росчерком пера президента.

Госдума приняла поправки в закон «О гражданстве РФ» – как сказано, «в гуманитарных целях»: президента наделили полномочиями определять категории иностранцев, имеющих право на российское гражданство в упрощенном порядке. Госдума характеризует свои усилия как «поддержку граждан Украины»; это – «реакция Москвы на церковный раскол, керченский кризис и последние заградительные меры Киева», сообщает «Новая Газета».

Глава российского государства сможет указами освобождать конкретные категории от пакета прежде обязательных требований – отказа от иного гражданства, пятилетнего срока проживания в РФ, подтвержденного источника средств к существованию, знания русского языка

«Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов – свобода вероисповедания. Мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине», – сказал председатель Думы Вячеслав Володин.

Володин не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения об особом порядке получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев.

Впрочем, смысл инициатив понятен, и они действительно исполнены гуманизма: есть ли гонения на Украине, нет ли, возникнут ли где еще, Россия позволяет всем обратиться к нашему президенту. Ну почти как Джеффу Монсону, Стивену Сигалу, Жерару Депардье. Правда, те были особо гонимыми, им президент просто передал паспорт РФ, то наиболее упрощенный порядок.

«Новая Газета»