Скучное шоу российского нацлидера. О пустоте пресс-конференции Путина

Национальные проекты, «дело Скрипалей», наказание в интеренете, Украина и ядерная война – Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Она продолжалась без малого четыре часа.

Президент начал с оглашения цифр, которые подтвердили тезис о том, что экономика страны чувствует себя уверено. Так называемых острых вопрос в этот раз было немного. Владимир Путин традиционно обвинил западные страны в попытке нагнетания международной напряженности. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что формат больших пресс-конференций устарел, а само действо выглядело скучно.

Видимо, главный тезис всего этого действа заключается в том, что национальные проекты – наш приоритет, мы намерены улучшать жизнь людей, несмотря ни на что. С этого пресс-конференция начинается, и эта мысль рефреном звучит на протяжении всех дежурных четырех часов, отданных на откуп прессе. Алексей Кудрин, как всегда, в роли умеренной оппозиции.

С ним происходит незримая дискуссия – вот он сказал, вот Алексей Леонидович приводит такие аргументы. Владимир Путин их разбивает и даже так по-отечески или по-братски сдвигает брови: если сомневаешься, ищи другое место работы. Такое бывало уже не раз. Мы уверено идем к своей цели. Непопулярные меры: НДС, пенсионный возраст, дорогой бензин – это во благо – страна должна уходить от сырьевой зависимости.

От экономики к озабоченностям и даже страхам, которые существуют в народе. Мы все помним яркое выступление Путина на Валдайском форуме насчет того, что агрессор сдохнет, а мы попадем в рай. Вопрос от «Первого канала»: «Владимир Владимирович, как некогда в советские годы, в заголовках новостей ядерная война. Она вновь может стать реальностью? Успокойте нас». Путин на самом деле не успокаивает, а, наоборот, как бы подтверждает: да, все эти страхи не напрасны. Но их причина не мы, не Россия, а сами знаете кто – западные партнеры.

Дальше Украина – без нее не обойтись. Традиционный участник всех последних пресс-конференций Владимира Путин – корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк. Его президент России уже знает в лицо. Задает острый вопрос. И то, что Москва в украинские выборы вмешивается, и что Донбасс голодает, и, наконец, о том, что Путин может покинуть Кремль.

Владимир Путин отвечает привычно, его так просто не проймешь. Острота пропадает. Разве что глава государства по непонятной причине демонстрирует миру, что плохо помнит отчество Юлии Тимошенко, хотя знает, что она на первом месте в рейтинге кандидатов в президенты Украины. При всем при этом в украинской теме есть конкретика.

Путин дает понять, что готов обсуждать судьбу арестованных моряков после завершения следственных действий. Так сказать, забегая вперед, можно предположить, что их освободит новый президент Украины. «Очень может быть, это будет как раз Юлия, не помню отчества, Тимошенко».

Другие острые вопросы тоже были, но в этот раз немного. Про повара Пригожина. Вы же понимаете, что все, кто окружает первое лицо, тем боле повара, связаны с ФСО. Наказания за нарушения в интернете: чем всемирная сеть отличается от других общественных пространств? Значит, наказывать.

В итоге все как обычно, все у нас хорошо. Если и есть проблемы, то здесь Россия не отличается от других стран. У всех трудности. В международной напряженности виноваты некоторые страны, которые претендуют на мировое господство.

Жизнерадостные региональные журналисты символизируют российское большинство. И то, что этому большинству не интересны так называемые острые вопросы. Они довольны существующими реалиями. Хотя и борются с перегибами и трудностями на местах. Вот этим и надо заниматься, а не рассуждать про Скрипалей и повара Пригожина.

В остальном привычно заметно, что с каждым годом все скучнее и скучнее. Формат давно устарел и нуждается в модернизации, и это очевидно всем, включая главного участника действа. По крайней мере, так может показаться со стороны.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»