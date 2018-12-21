На пути к аншлюсу. Россия хочет себе Беларусь

Об этом говорят давно, но новостью стало противостояние Лукашенко.

Поглощение Беларуси всегда было целью Москвы – еще при Ельцине. Москва надеялась, что Лукашенко вот-вот согласится на вхождение шести белорусских областей в РФ. Но Лукашенко Москву разочаровал – не захотел отдавать свою власть и превращаться в минского секретаря обкома. Такая борьба шла подспудно, а сейчас – совершенно откровенно, – задается не простым вопросом на страницах «Нового Времени» российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Подобных разговоров было немало среди московских экспертов и СМИ, но новостью является откровенное заявление Лукашенко о том, что Москва шантажирует его, предлагая экономическую помощь при условии вхождения Беларуси в РФ.

Мне кажется, довольно кризисная ситуация возникнет в 2019 году – выборы Лукашенко. Москва 20 лет надеялась, что Лукашенко приведет Беларусь в Россию, а сейчас он наконец твердо ответил, что этого не будет, и даже провел совещание всех служб безопасности по поводу угрозы независимости. Поэтому полагаю, что Москва обязательно использует предвыборную кампанию, возможность сместить Лукашенко и осуществить свои цели.

Самый интересный вопрос – будет ли отпор внутри Беларуси? Вообще я бы в заслуги Лукашенко – последнего диктатора Европы, как его называют – отнес то, что последние 20 лет он все-таки сохранял независимость государства, и за это время выработалось некое национальное сознание. В 1991 году национальное сознание белорусов и украинцев невозможно было сравнить – большинство белорусов ментально оставались советскими людьми.

Я думаю, что центральный вопрос в том – удастся ли Лукашенко сохранить контроль над силовыми структурами и возглавить их для защиты белорусской независимости. Агентура Москвы там наверняка активно работает.

Большинство населения безусловно выступает за сохранение независимости Беларуси – и Лукашенко может стать таким лидером национально-освободительного движения. Но я не знаю изнутри белорусскую ситуацию – поддержат ли Лукашенко? То, что его четко артикулированная позиция независимости Беларуси будет поддержана большинством белорусского народа, это – бесспорно. Вопрос в другом – будет ли она поддерживаться теми силовыми структурами, которые сегодня подчиняются Лукашенко.

Нет, патриотического всплеска в России уже ничто не создаст. Тема Крымнаш исчерпана, и один из основных факторов, сдерживающих Путина от прямого вторжения в Украину – ведь вероятность этого велика – в том, что в Кремле понимают: никакого энтузиазма в русском народе это не вызовет. Никаких рейтинговых плюсов Путин от этого уже не получит.

Но они живут же не только рейтингами – это имперская философия. Я не согласен с тем мнением, что при СССР была идеология, а у сегодняшней российской власти – нет. Есть у них идеология – рашизм, империализм. И идеология эта не меньше гитлеровской – вся внешняя политика ориентирована на воссоединение разъединённого народа, собирание российских земель.

Ведь все это калька немецкой внешней политики 30-х годов прошлого века. Имперские комплексы не только одному Путину присущи, а и большей части российской элиты.

Если Беларусь захватят, положение Украины, конечно же, ухудшится. При всей двойственности позиции Лукашенко – все-таки он никогда не одобрял ни аннексию Крыма, ни присутствие российских войск – с военной точки зрения в Украине появится большой кусок границы непосредственно с Россией, что может угрожать украинской независимости.

Ну а пока есть только угроза Беларуси, Лукашенко будет подыгрывать Украине, и первый шаг он уже сделал – противостоял Москве как лидер независимого государства. Последним своим выступлением он почти сжег все мосты с Москвой.

Андрей Пионтковский, «Новое Время»