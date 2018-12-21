Священники РПЦ и агенты КГБ. Еще один аргумент в пользу томоса

В Латвии к главному дню рождения всех чекистов, включая нацлидера Путина, приготовили особый подарок – открыли архивы КГБ. Вскрылось много любопытных фактов.

Тут в Латвии ко дню рождения ЧК подарок сделали. Открыли архивы КГБ, пишет на своей своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

И вот Леонид Якобсон сидит в Риге и читает, читает.

Тут в Латвии ко дню рождения ЧК подарок сделали. Открыли архивы КГБ. И вот Леонид Якобсон сидит в Риге и читает, читает…. Опубліковано Аркадієм Бабченком Четвер, 20 грудня 2018 р.

Александр Иванович Кудряшов был завербован в 1982 году. Вербовал сотрудник 5-го отдела 4-го отделения Комитета государственной безопасности Латвийской ССР Александр Ищенко. Александру Ивановичу Кудряшову был присвоен псевдоним «Читатель». Статус – агент.

Алесандр Иванович Кудряшов – это Митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Действующий, да.

К вопросу, зачем нам поместная церковь.

Спокойной ночи.

Аркадий Бабченко, Facebook