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Зона "русского мира"

Священники РПЦ и агенты КГБ. Еще один аргумент в пользу томоса

Аркадий Бабченко, Facebook
21 декабря 2018

В Латвии к главному дню рождения всех чекистов, включая нацлидера Путина, приготовили особый подарок – открыли архивы КГБ. Вскрылось много любопытных фактов.

Тут в Латвии ко дню рождения ЧК подарок сделали. Открыли архивы КГБ, пишет на своей своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

И вот Леонид Якобсон сидит в Риге и читает, читает.

Тут в Латвии ко дню рождения ЧК подарок сделали. Открыли архивы КГБ. И вот Леонид Якобсон сидит в Риге и читает, читает….

Опубліковано Аркадієм Бабченком Четвер, 20 грудня 2018 р.

Александр Иванович Кудряшов был завербован в 1982 году. Вербовал сотрудник 5-го отдела 4-го отделения Комитета государственной безопасности Латвийской ССР Александр Ищенко. Александру Ивановичу Кудряшову был присвоен псевдоним «Читатель». Статус – агент.

Алесандр Иванович Кудряшов – это Митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

Алесандр Иванович Кудряшов – это Митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Действующий, да.

К вопросу, зачем нам поместная церковь.

Карточка учета Алесандра Кудряшова в КГБ.

Спокойной ночи.

Аркадий Бабченко, Facebook

Tags: Аркадий Бабченко, КГБ, Латвия, Россия, РПЦ

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