«Бешеный принтер» на паузе. Чего ожидать от послушных Путину «законодателей»?

Госдума уходит на каникулы. В среду на Охотном Ряду прошло последнее пленарное заседание осенней сессии.

Кроме того, депутатский корпус отмечает в эти дни 25 лет со дня возобновления работы Государственной думы в постсоветской России. Поздравить депутатов приехал Дмитрий Медведев, который, в частности, предостерег коллег от опасности «забронзоветь». Между тем, политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что в будущем году Госдума имеет все шансы вновь стать «бешеным принтером».

Нынешняя Государственная дума – ровесница российской Конституции. Ей тоже исполнилось 25 лет. Вернее сказать, 12 декабря 1993 года нижняя палата российского парламента вновь была избрана с марта 1917 года. По крайней мере, так официально считается. Тем не менее, нынешнее последнее заседание осенней сессии 2018-го посчитали праздничным.

На Охотный Ряд приехал Дмитрий Медведев, чтобы поздравить депутатов и заодно рассказать об основных задачах, с которыми нужно вступить в новый, 2019-й, год. Премьер сказал, что критика со стороны парламентариев для него святое и что чиновник «не должен бронзоветь».

Это общая тенденция – нужно стать ближе к народу, а то многие напозволяли себе лишнего и скомпрометировали действующую вертикаль.

К вопросу об ответственности: спикер Вячеслав Володин вспомнил, что в первой, то есть пятой Госдуме, выступал Александр Солженицын. Это было в 1994-м. Известно, что великий писатель критически отзывался о российской власти в целом и о новом парламенте в частности. И это выступление было далеко неоднозначным: большинству тогдашних парламентариев оно пришлось не по душе.

Писателя просто не поняли. В зале зевали и усмехались, возмущались и аплодировали каждый своему.

Тогда, кстати, в Думе были и левые, и правые, а не как сейчас, – провластное большинство и системная оппозиция.

Нынешний председатель дал понять, что Дума, как и страна, окрепла и, конечно же, изменилась в лучшую сторону. И те замечания, и та критика были приняты к сведению. В конце своей речи Вячеслав Володин вновь сослался на слова Солженицына о том, что власть – это тяжелое бремя, большая ответственность и, естественно, труд.

Видимо, смысл в том, что, пройдя хаос девяностых, нынешняя Госдума сейчас представляет собой «ответственный парламент». Хотя, конечно же, можно припомнить и про «не место для дискуссий», и про «бешеный принтер», и другие нелестные определения, которые используются, когда речь идет о депутатском корпусе.

Этот год был совсем непростым для парламентариев, точнее, для его большинства в лице «Единой России». Ответственное одобрение правительственных законов, в частности, о НДС и пенсионном возрасте, сказалось на популярности и рейтингах поддержки некоторых членов фракции. Поэтому впервые за долгие годы нашлись несогласные. Но может оказаться, что это были цветочки: следующий год обещает быть еще сложнее и еще тревожнее. На сегодня крайне мало позитивных прогнозов.

Не исключено, что парламенту придется снова стать «бешеным принтером» или даже чем-то похуже.

Новые запреты на подходе. Соответствующие законы уже вносятся, например, наказание за оскорбление власти и другие похожие инициативы. Так что, может быть, Госдума в 2018-м была относительно либеральной. Некоторые парламентарии даже в Майами ухитрились съездить. Как бы не в последний раз.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»