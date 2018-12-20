Когда мозг Путина окончательно сожрет Киселев?

Абсолютная предсказуемость Владимира Путина растет из года в год, от пресс-конференции к пресс-конференции.

Прошедшая пресс-конференция Путина, та самая, заветная, большая и ежегодная, на которую собралось 1,7 тысяч журналистов длившаяся почти 4 часа оказалась, что называется, ни о чем. Ни один из ответов президента не стал сюрпризом или ярким событием. Путин просто повторил перед залом всех пропагандистские штампы, которые только можно сегодня можно услышать на любом российском телешоу, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

С одной стороны, с самого начала было понятно, что иначе и быть не может. Современное устройство России не предполагает какого-либо спектра мнений. С другой, при взгляде на Путина, и на то, как точно и четко он выдавал ответ на любой вопрос в совершенно киселевском духе, возникало подозрение, что российский царь и сам стал объектом воздействия собственной пропаганды, и не просто объектом, а наиболее успешным и глубоким по степени личностных изменений примером ее воздействия.

Ближайшей ассоциацией тут была судьба агента: напомню, что Швейк продавал ему своих собак, «отвратительных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные», а Бретшнейдер покупал их, в надежде что-то выведать у Швейка, и был в итоге сожран собственными псами.

Итак, тезисно: что же сказал Путин?

В экономике все умеренно-оптимистично: ВВП вырос свыше чем на процент за 10 месяцев, и это совпадает с прогнозами правительства; по доходам населения тоже есть небольшой рост. Объемы розничной торговли выросли в соответствии с повышением потребительского спроса. У правительства все нормально, а то, что отставной Кудрин его критикует – так это зря. Когда Кудрин сам был в правительстве, экономика тоже вяло росла, и нечего тут на зеркало пенять.

Цены на бензин еще поднимутся с начала года, – пока на 1-2%.

Среди возможных сценариев ядерной войны есть и вариант, при котором Штаты попытаются провести ее ограниченно: применят баллистическую неядерную ракету, которую нельзя будет отличить от ядерной или используют ядерные заряды малой мощности. Но Россия не будет разбираться и все равно ответит по полной – и тогда все умрут.

События в Керченском проливе – это провокация во вред украинским интересам и с целью поднятия рейтинга Порошенко. Это происходило за счет интересов Украины и расчет делался на гибель украинских моряков. Идет следствие, потом суд разберется.

Слова украинцам вообще, и корреспонденту УНИАН в Москве Роману Цимбалюку в частности, давать не стоит – об этом Путина предупреждали, мол, лучше не надо, чтобы не устраивали скандал (Цимбалюк пришел на конференцию с украинским и крымскотатарским флагами). Немного подумав, задать вопрос Цимбалюку все же позволили, но и там все ответы были стандартными.

Россия тратит средства на Донбасс только потому что там установила блокаду Украина и стреляет по своим же гражданам – а Россия гуманитарно пришла, и их спасает. Сколько именно тратит Россия, о чем и был вопрос, Путин не ответил.

Что касается обмена моряков то о нем можно будет говорить когда завершится суд.

За присоединение Крыма к России проголосовали сами крымчане.

Россия готова к дедолларизации – а чего ж ей не быть готовой, есть же фунт и японская иена. Россия живет под санкциями с XVIII века, и это связано с повышением конкурентноспособности России, с ней надо считаться – а не хочется.

Словом, все, решительно все, было как обычно. Россия представала в образе «Империи добра», окруженной врагами.

Немного особняком встал вопрос о том, когда 66 летний Путин женится. Путин ответил шуткой, мол, когда-нибудь возникнет ситуация при которой он обязан будет жениться, «как порядочный человек». Но шутка прозвучала немного зловеще, и была скорее похожа на обещание жить вечно – во всяком случае, не меньше, чем проживет Россия, а, возможно, и остальной мир – см. про ядерную войну.

Общее впечатление от конференции было сходно с впечатлением от поверхности одной из дальних от солнца планет, покрытых замерзшими газами. Такой глубокой заморозки, какую подверг страну Путин, не было, пожалуй, и во времена СССР.

Но, как известно, даже решетка из прочной стали может при сильном морозе разлететься от легкого удара, как стеклянная. Потеряв всякую гибкость, она легко ломается. То же, по-видимому, ждет и Россию. Похоже на то, что Путин в момент ее слома окажется самым удивленным человеком в уже бывшей стране, которого такой слом, более, чем кого-либо другого застанет врасплох.

Похожая история случилась некогда с Николаем II – впрочем, тот все же воспринимал ситуацию адекватнее, нынешнего Ихтамнета I. По крайней мере у него не было телевизора с вещающими оттуда пропагандистами.

Похоже на то, что хотя Путин не пользуется ни планшетом, ни интернетом, телевизор он смотрит регулярно. Можно даже сказать, слишком регулярно. Его уже доедают его же собственные лжецы, отвратительные ублюдки, гораздо худшие во всех отношениях, чем псы, сожравшие Бретшнейдера.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»