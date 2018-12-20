Застой и стагнация. Цимбалюк об итогах пресс-конференции Путина

В Москве прошла пресс-конференция Путина, подводящая итоги его деятельности за прошедший год. Ничего особо нового на ней не прозвучало…

Итоги пресс-конференции Путина. Просьбы от россиян построить мосты и провести газ, а на украинском направлении без перемен, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка

Политика РФ против нашей страны стабильна и не изменится даже в случае смены хозяина Кремля.

В частности, президент России Владимир Путин не стал опровергать информацию о деятельности частной военной компании Вагнера на Донбассе, заявив, что главное, чтобы ее наемники не нарушали российское законодательство, «продавливая свои интересы в любой точке мира». Как передает собственный корреспондент «УНИАН» в РФ, об этом Путин сказал, отвечая на вопрос, как он относится к деятельности ЧВК «Вагнера» и других ЧВК на Донбассе, в Сирии и в других странах.

Путин сказал, что «все должны оставаться в рамках закона».

Он добавил, что если запретить «охранную деятельность», то будет много петиций с требованием защитить этот бизнес, поскольку в этой сфере работает более 1 млн человек.

«Если эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генпрокуратура должна дать правовую оценку. По поводу присутствия за границей – если они не нарушают российский закон, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», – отметил Путин.

При этом президент РФ опроверг сообщения СМИ о том, что руководит деятельностью ЧВК Вагнера приближенный к нему бизнесмен, так называемый «повар» Евгений Пригожин.

«Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны в разных званиях, других поваров у меня нет», – сказал Путин, добавив, что если кто-то хочет приклеить ярлыки, то это его дело.

Кроме этого, президент России Владимир Путин заявил о преимуществе РФ перед США в создании нового противоракетного оружия. Он сказал об этом на пресс-конференции в Москве, передает «УНИАН».

«По сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений. После выхода США из договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, после этого мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем и оружий пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет», – заявил Путин.

При этом он отметил, что с точки зрения стратегического баланса российские вооружения «служат элементом сдерживания и уравнивания приоритетов».

«Сейчас делают еще один шаг – выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить как будет развиваться ситуация. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся какие-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем. Мы обеспечиваем свою безопасность», – заявил Путин.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»