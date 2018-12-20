Портников: Путин – это ходячая бомба

Отвратительный пропагандистский спектакль, который в Кремле пытаются выдать за пресс-конференцию главы режима, и на это раз не обошёлся без Украины.

За несколько часов общения с журналистами Владимир Путин повторил все основные пропагандистские стереотипы и клише, которыми так богата лживая кремлевская пропаганда – и про провокацию в Керченском заливе, и про церковь «Стамбульского прихода», и про «русофобов» в украинской власти, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Впрочем, русофобы – они у Путина везде. Любую адекватную реакцию на агрессивную, человеконенавистническую политику Кремля этот потерявший чувство реальности бывший чекист иначе как «русофобией» не называет. И в этом – весь Путин, лживый и упрямый.

Зрители пресс-конференции могли убедиться, что весь дурно пахнущий пропагандистский поток, который струится из Кремля в уши российских жителей и других поклонников всевозможных киселевых и соловьевых придумывается и осмысливается лично Путиным – и уже затем озвучивается его придворными лжецами.

И в этом смысле политическая ситуация в России подозрительно напоминает начало 50-х годов, когда конфронтация с Западом, корейская война, дикая антисемитская кампания были порождением личного безумия Сталина. И как только вождь умер, его соратники немедленно отказались от наиболее опасных для самого режима, наиболее бессмысленных намерений Сталина.

Россия и мир сегодня – заложники мрачного сознания Путина, всего того кошмара, который нашёл политическое убежище в голове стареющего правителя. Не будет Путина – и его наследники откажутся от большей части его сомнительных «достижений». От Крыма, от Донбасса, от нападок на Украину, от ядерных угроз в адрес Запада.

Путин, как и Сталин – не человек, а ходячая бомба.

Виталий Портников, «Espreso.TV»