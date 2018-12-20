Новая родина тебя бросит, сынок, – Цимбалюк

В России приняли новый закон о получения гражданства. Что он на самом деле представляет российская законодательная инициатива?

Программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва. Госдума РФ якобы упростила процедуру получения российского гражданства. В РосСМИ ждут массового переезда украинцев в Россию.

Реальность и ТВ картинка как обычно никак не пересекаются.

Мой оппонент член президиума центрального совета партии «Российский Общенародный Союз» Николай Павлов. Вне эфира нормальный человек, но когда красная лампочка загорается из него сразу лезут «великороссы».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»