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Взгляд

Муждбаев: Филарет – Суперстарец

Айдер Муждабаев, YouTube
20 декабря 2018

Патриарх Филарет совершил подвиг во имя независимости Украины и автокефалии православной церкви.

Находясь у главного храма Православной церкви в Украине – журналист Айдер Муждабаев записал видеоблог посвященный патриарху Филарету. Подвиг, который совершил это иерарх во имя автокефалии Православной церкви в Украине и независимости самой страны сложно переоценить, – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

«Он – из тех людей, кто способны потерять все и рискнуть. И в конце концов победить. Таких людей не очень много, но именно они меняют жизнь и историю. Спасибо ему», – подчеркивает Муждабаев.

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: автокефалия УПЦ, Айдер Муждабаев, Филарет

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