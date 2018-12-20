Муждбаев: Филарет – Суперстарец

Патриарх Филарет совершил подвиг во имя независимости Украины и автокефалии православной церкви.

Находясь у главного храма Православной церкви в Украине – журналист Айдер Муждабаев записал видеоблог посвященный патриарху Филарету. Подвиг, который совершил это иерарх во имя автокефалии Православной церкви в Украине и независимости самой страны сложно переоценить, – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

«Он – из тех людей, кто способны потерять все и рискнуть. И в конце концов победить. Таких людей не очень много, но именно они меняют жизнь и историю. Спасибо ему», – подчеркивает Муждабаев.

Айдер Муждабаев, YouTube