СБУ выявила наемников ЧВК «Вагнера», которые были в ЦАР в день убийства российских журналистов

«Вагнеровцы» ездят в ЦАР на ротационной основе. СБУ приводит список тех, кто в находился там день убийства журналистов.

Служба безопасности Украины утверждает, что установила 10 наемников частной военной компании Вагнера, которые были в ЦАР в день убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, говорится на сайте СБУ.

Погибшие журналисты планировал провести расследование деятельности частной военной компании Вагнера, связанной с Пригожиным. О смерти журналистов стало известно 31 июля.

СБУ утверждает, что наемники Вагнера работают в ЦАР с начала 2018 года под прикрытием санкт-петербургского ООО «М-Финанс» Евгения Пригожина.

Согласно имеющимся в СБУ материалами, в задачи службы безопасности ООО «М-Финанс» в ЦАР входит инструкторская подготовка членов местных военизированных формирований, а также обеспечение тайного вывоза драгоценных камней (алмазов) с территории Центральноафриканской республике в Россию «в интересах обогащения высшего руководства государства и российских спецслужб».

Руководит этой службой безопасности гражданин России Валерий Николаевич Захаров (12.01.1970 г.р., личный номер в ЧВК Вагнера – М-5658).

Вагнеровцы ездят в ЦАР на ротационной основе. В день, когда были убиты журналисты, там находились следующие наемники:

– Заличев Александр Борисович, 04.11.1984, гСанкт-Петербург, М-0197

– Грузденок Роман Владимирович, 27.12.1976, Санкт-Петербург, М-3207;

– Юдов С.М., 28.11.1968, Санкт-Петербург, М-5662;

– Фарафонов Александр Сергеевич, 25.10.1975, Санкт-Петербург, М-5654;

– Киракосян Артур Александрович, 14.05.1976, Санкт-Петербург, М-0613;

– Сотов Александр Александрович, 02.06.1976, Санкт-Петербург, М-5661;

– Бубнов Г.А., 08.12.1971, Санкт-Петербург, М-5655;

– Вильдяев Владимир Владимирович, 15.08.1977, Улан-Уде, М-1000;

– Минибаев Игнат Радикович, 07.08.1988, Белгородская область, М-1005;

– Завадский Сергей Юрьевч, 08.11.1975, республика Башкортостан, М-1313.

Материалы СБУ свидетельствуют, что после получения спецслужбами РФ информации о выезде российских журналистов в ЦАР Захаров получил приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране.

Пригожин официально отвергает свою причастность к ЧВК «Вагнера», но в 2017 году США одновременно ввели санкции против ЧВК «Вагнера» и кейтеринговой компании Пригожина «Конкорд».

Евгений Пригожин, которого СМИ раньше называли личным поваром Владимира Путина, занимается ресторанным бизнесом с 1996 года. Сейчас, по данным СМИ, он может быть причастен к тестированию боевых ядов.

СБУ