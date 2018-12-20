Один на один с агрессором. Лукшенко некому и нечем защищать от России

Всякий раз, когда российские руководители в обмен на поддержание штанов лукашенковского режима пытаются ликвидировать белорусский суверенитет, «батька» вспоминает о Беларуси.

Проводит секретные совещания с домочадцами и соратниками, делает гневные заявления, словом – защищается белорусской государственностью как только может. Потому что оказывается, что никакой другой защиты у режима Лукашенко нет. Да и эта защита выглядит неубедительно, пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

Неубедительно потому, что сам Лукашенко всегда играл против суверенитета. История его правления – печальная история о том, как невежественный совковый диктатор десятилетиями изничтожал государственность собственной страны, самозабвенно рубил сук, на котором сидели и он сам, и его несчастный народ.

Когда Лукашенко пришел к власти, у его страны были все атрибуты классической постсоветской государственности. Лукашенко лишил Беларусь всего, чего мог лишить, – герба, флага, гимна, родного языка, парламентаризма. Даже день независимости Беларуси был перенесен с дня принятия Декларации о государственном суверенитете страны на день освобождения Минска от нацистов – ничего подобного нет во всем бывшем Советском Союзе.

Единственное, чего Лукашенко не смог лишить белорусов, так это российских телеканалов, на протяжении десятилетий доказывавших гражданам страны, что они остаются жителями бывшей советской республики, что Россия – пуп земли, что курица не птица, а Белоруссия не заграница. Даже само название Беларуси российские пропагандисты продолжают употреблять с упрямой имперской чванливостью: никакая, конечно, не Беларусь, а Белоруссия!

А после нападения России на Украину в 2014 году эти телеканалы и вовсе съехали с катушек, превратились в средство оболванивания и зомбирования не только россиян, но и белорусов. Все эти киселевы, соловьевы, толстые и прочая нечисть ввинчиваются в белорусские головы, разрушая те остатки здравомыслия и реализма, которыми еще располагали подданные Александра Лукашенко: рассказывают об «украинских нацистах», «российских добровольцах», лживом Западе, доказывая, что только Россия сможет защитить Белоруссию от того кошмара, который ожидает эту страну в случае торжества «националистов» и прихода цивилизованного мира в батькины владения.

Тогда кому нужна эта Беларусь? Большинству населения республики, так и не ощутившему себя гражданами, способному выйти на улицу, только когда власть затрагивает экономический интерес, да и то ненадолго? Чиновникам, которые готовы вмонтироваться в российскую вертикаль, где им больше заплатят и позволят эффективнее воровать? Силовикам – этим домашним псам любого диктатора?

Получается, только Лукашенко она и нужна. И еще тем немногочисленным белорусским патриотам, которые, несмотря ни на что, продолжают верить в будущее своей страны. Самоотверженным людям, которых сам Лукашенко ненавидит от всей души. Которых он все эти десятилетия запугивал, травил, изгонял, калечил, убивал.

Не на кого ему положиться. Но такую Беларусь Лукашенко – при попустительстве и равнодушии большинства населения – построил сам.

Виталий Портников, «Грани.Ru»