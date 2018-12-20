Путин не стал опровергать информацию о наемниках «Вагнера» на Донбассе

Путин рассказал, что в сфере «охранной деятельности» работают более миллиона человек, но он опроверг информацию о том, что руководит деятельностью ЧВК «Вагнера» приближенный к нему «повар» Евгений Пригожин.

Президент России Владимир Путин не стал опровергать информацию о деятельности частной военной компании Вагнера на Донбассе, заявив, что главное, чтобы ее наемники не нарушали российское законодательство, «продавливая свои интересы в любой точке мира». Как передает собственный корреспондент «УНИАН» в РФ, об этом Путин сказал на итоговой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, как он относится к деятельности ЧВК «Вагнера» и других ЧВК на Донбассе, в Сирии и в других странах.

Путин сказал, что «все должны оставаться в рамках закона».

Он добавил, что если запретить «охранную деятельность», то будет много петиций с требованием защитить этот бизнес, поскольку в этой сфере работает более 1 млн человек.

«Если эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генпрокуратура должна дать правовую оценку. По поводу присутствия за границей – если они не нарушают российский закон, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», – отметил Путин.

При этом президент РФ опроверг сообщения СМИ о том, что руководит деятельностью ЧВК Вагнера приближенный к нему бизнесмен, так называемый «повар» Евгений Пригожин.

«Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны в разных званиях, других поваров у меня нет», – сказал Путин, добавив, что если кто-то хочет приклеить ярлыки, то это его дело.

Ранее сообщалось, что Путин снова угрожает США наличием у него «чуда-оружия».

«УНИАН»