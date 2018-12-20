На севере оккупированного Крыма замечены перемещения российской военной техники

В оккупированном Крыму заметили передвижение российской военной колонны. Еще одна колонна российской военной техники разместилась недалеко от завода «Крымский титан».

На севере оккупированного Крыма происходит передвижение российской военной техники, сообщают 20 декабря очевидцы. В районе поселка Первомайское журналист «Крым.Реалии» обнаружил колонну в составе грузовиков, БТРов, артиллерийских установок и полевой кухни, которая двигалась в сторону Армянска. Ее продвижение приостанавливалось из-за аварии одного из грузовиков.

Также сообщается, что еще одна колонна российской военной техники разместилась недалеко от завода «Крымский титан», в нескольких километрах от трассы.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии журналистам сообщил, что пограничники следят за ситуацией.

«Я могу только подтвердить то, что мы отслеживаем ситуацию. Но на данный момент комментировать не можем, потому что вся эта информация обобщается и обрабатывается в рамках совместного плана действий», – сказал Слободян.

В Министерстве обороны Украины отказались комментировать ситуацию, предложив направить информационный запрос.

Ранее сообщалось, что Россия дополнительно передислоцировала на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа.

«Крым.Реалии»