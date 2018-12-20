Путин вновь угрожает США наличием у России «чуда-оружия»

Путин похвастался «преимуществом» противоракетного оружия РФ перед США и посоветовал им «не пищать».

Президент России Владимир Путин заявил о преимуществе РФ перед США в создании нового противоракетного оружия. Он сказал об этом на пресс-конференции в Москве, передает «УНИАН».

«По сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений. После выхода США из договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, после этого мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем и оружий пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет», – заявил Путин.

При этом он отметил, что с точки зрения стратегического баланса российские вооружения «служат элементом сдерживания и уравнивания приоритетов».

«Сейчас делают еще один шаг – выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить как будет развиваться ситуация. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся какие-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем. Мы обеспечиваем свою безопасность», – заявил Путин.

«УНИАН»