Путин сжимает хватку на горле Украины, – Климкин

Глава внешнеполитического ведомства обратился к западным партнерам Украины с призывом усилить международное давление на Россию.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил международных партнеров, что в результате агрессии у Керченского пролива президент РФ Владимир Путин все крепче сжимает Украине горло, и призвал их усилить давление на Россию. Министр написал об этом своей колонке для издания «Politico».

«Своим последним нападением Путин фактически хватает Украину руками за горло и сжимает его. Его конечная цель – задушить и заставить нас замолчать; видеть, что мы терпим неудачу, чтобы он мог присоединить нашу страну обратно к новой, взбодрившейся Российской империи», – пишет украинский министр.

Он назвал последнее нападение России атакой на западные ценности, которые украинцы искренне разделяют.

«То, что украинский народ решительно настроен смотреть на Запад – стремится в ЕС, НАТО, трансатлантическое сообщество – это анафема для Путина. Он не может на это согласиться или принять, поэтому сделает все возможное, чтобы уничтожить Украину», – отметил Климкин.

Министр поблагодарил международное сообщество за поддержку Украины, включая призывы к Кремлю на самом высоком дипломатическом уровне с требованием освободить захваченные суда и экипаж. Он подчеркнул: надо продолжать оказывать давление на Москву на всех уровнях.

«Мы твердо убеждены в том, что крайне нестабильная и опасная ситуация в Азовском море и Керченском проливе может быть преодолена только путем солидарности между странами, которые разделяют международное право.

Для безопасности всех наших стран я настоятельно призываю международное сообщество продолжать оказывать коллективное давление на Россию и требовать немедленного освобождения захваченных украинских военнослужащих», – резюмировал министр.

«Politico»