США снимают санкции с компаний российского олигарха Дерипаски

Эти компании удовлетворяют критериям исключения из санкционных списков. В тоже время см олигарх продолжает оставаться под американскими санкциями.

Министерство финансов США в течение 30 дней намерено снять санкции с трех энергетических компаний, принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске, сообщает пресс-служба ведомства.

«Департамент Министерства финансов США по управлению иностранными активами (OFAC) сегодня сообщил конгрессу о своем намерении прекратить санкции, введенные против En + Group plc («En+»), UC Rusal plc (Rusal) и JSC EuroSibEnergo (ESE), через 30 дней. OFAC определил, что значительные изменения в структуре и корпоративном управлении позволят им соответствовать критериям исключения из списка», – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что компании согласились провести существенные изменения в корпоративном управлении, в том числе уменьшить долю Дерипаски ниже 50%, пересмотреть состав советов директоров этих организаций.

«Российский олигарх Олег Дерипаска продолжает находиться под санкциями, его имущество будет оставаться заблокированным», – подчеркнули в Минфине.

Также сообщается, что OFAC оставляет за собой право вновь внести в санкционный список одну или все эти компании, если они не выполнят договоренности.

«Компании подлежат постоянному надзору по соблюдению условий и будут сталкиваться с серьезными последствиями, если они не выполнят их», – сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Напомним, Минфин США наложил санкции в апреле на Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, со ссылкой на «преступные действия» России, а также на обвинения в преступном прошлом самого Дерипаски.

Санкции, самые жесткие после аннексии Крыма Москвой, несколько раз переносились, поскольку США рассматривают возможность, что Дерипаска больше не будет контролировать компании, среди других шагов.

«Русал» и ее партнер En+ в последние месяцы выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской, в рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США.

В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.

Пресс-служба Министерства финансов США