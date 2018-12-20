Украина собирается направить свои суда через Керченский пролив с привлечением международных партнеров, – Турчинов

Секретарь национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что Украина планирует осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Он заявил об этом в интервью «ВВС Украина».

«Да. Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру ею определенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», – сказал Турчинов, отвечая на вопрос о том, будут ли украинские военные корабли еще раз пытаться пройти через Керченский пролив.

Секретарь СНБО, подчеркнул, что с этим вопросом нельзя медлить.

«Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», – добавил Турчинов.

По его словам, Украина также намерена пригласить принять участие в этом проходе представителей ОБСЕ и других международных организаций, в том числе – НАТО.

«Это было бы очень логично. Чтобы корабли НАТО, приглашенные нами в порты Азовского моря, доказали, что Россия должна считаться с международным правом. Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей», – сказал Турчинов.

Он также прокомментировал вероятность захвата Россией представителей НАТО И ОБСЕ.

«Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать. Но если оставить на произвол судьбы ситуацию, которая разворачивается вокруг Керченского пролива, если наши моряки не будут немедленно освобождены из плена, тогда цивилизованный мир фактически признает, что Россия имеет право на любую агрессию, на любые изменения границ, и не будет нести ответственности за эти действия!», – заявил Турчинов.

«Давайте говорить честно – Россию осудили, но не наказали. После такой агрессии должны быть значительно усилены санкции, приняты соответствующие меры относительно российского флота по всему миру, иначе следующие действия будут еще более кровопролитными и опасными не только для Украины, но и для других стран», – добавил секретарь СНБО.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала безответственными слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода судов Украины через Керченский пролив. По мнению госпожи Захаровой, – передают РИА «Новости», – «это просто объявление очередной провокации».

«Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации», – заявила представитель МИД России на брифинге.

В тоже время, в среду в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии РФ на море и противостоять построению газопровода «Северный поток-2», сообщает «The Hill».

Авторами резолюции стали около 40 сенаторов во главе с республиканцем Роном Джонсоном и демократом Диком Дурбином.

«США и наши союзники должны сильными и решительными действиями быстро ответить на российскую военную агрессию в Керченском проливе», – заявил Джонсон.

В Государственной Думе считают, что США не решатся на серьезные шаги в отношение России из-за агрессии в Керченском проливе. Заместитель председателя комитет Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин в свою очередь заявляет, что «США не решатся на операцию против России в Черном море, так как это грозит новым обострением отношений», передают РИА «Новости».

«Думаю, что США в итоге не решатся на данные действия, потому что от кого бы угроза ни исходила, ответ будет молниеносным и очень серьезным», – сказал Швыткин.

Российский политик пояснил, что подобные проекты со стороны Вашингтона говорят об очередном витке внутриполитической борьбы в США.

«Одновременно нельзя недооценивать эту ситуацию. Это звенья одной цепи – снабжение оружием Украины со стороны США, различные заявления представителя США Волкера по Украине. Это различные заявления руководства Украины в лице Порошенко и Турчинова в части касающихся намерений пройти через Керченский пролив, тем самым опять нарушить все нормы международного права и самое главное – суверенитет нашей страны», – добавил он.

Сенаторы США, напротив, призвали Трампа провести вместе с союзниками мощную операцию по освобождению Керченского пролива для навигации, передает «Русская служба ВВС». Она должна продемонстрировать «поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений» и обеспечить безопасный проход судов через Керченкский пролив и Азовское море. Сенаторы считают, что такой шаг «даст отпор чрезмерным территориальным претензиям России».

Проведение международной морской операции по свободе навигации должно обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское. По мнению Джонсон, именно такой ответ «должен увидеть Владимир Путин».

«ВВС Украина»