Украинские масс-медиа получили фальшивые сообщения о смерти Януковича

Электронные письма рассылались от имени известного украинского информационного агентства, которое не имеет к этой рассылке никакого отношения.

В среду, 19 декабря, редакции украинских СМИ получили электронные письма, извещающие о том, что в московской больнице якобы умер беглый экс-президент Виктор Янукович, сообщает «УНИАН», от имени которого рассылали сообщения.

Отмечается, что письма приходили с адреса unian.com.ua@gmail.com. При этом, в подписи были указаны фактический адрес редакции информагентства и неизвестный номер телефона.

«УНИАН не имеет никакого отношения к рассылке данного сообщения. Электронный адрес unian.com.ua@gmail.com никак не связан с УНИАН и не управляется редакцией или другими подразделениями компании, а наше информационное агентство для рассылок использует только электронные адреса из принадлежащего нам домена unian.net. К сожалению, мы не можем подтвердить не оставившую никого равнодушным новость, изложенную в письме. Просим коллег быть бдительными: возможно, успешное проведение Объединительного Собора православных церквей не дает покоя нездоровым людям из-за поребрика, а, может быть, кому-то не комфортно из-за наших новостей о коррупционерах в Украине», – сообщили в редакции.

Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Прокуратура просит приговорить экс-президента к 15 годам тюрьмы по обвинению в госизмене.

В середине ноября адвокаты Януковича сообщили, что он получил травму при падении на теннисном корте и не сможет выступить перед судом. Также сообщалось, что экс-президент хочет выехать на лечение в Израиль.

«УНИАН»