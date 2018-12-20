В России суд отказался предоставить пленному украинскому моряку переводчика

Подконтрольный оккупантам «Верховный суд республики Крым» отклонил апелляционную жалобу на избрание меры пресечения украинскому моряку.

Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Анри Цискаришвили встретился с радиотелеграфистом буксира «Яны Капу» Владимиром Варемезом в СИЗО Лефортово. Адвокат написал об этом в Facebook.

Встреча c Варемезом прошла в кабинете для проведения видеоконференцсвязи в СИЗО Лефортово. Место встречи обусловлено тем, что российский «Верховный суд Республики Крым» в этот день рассматривал апелляционную жалобу на избрание украинскому моряку меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат и военнопленный дистанционно участвовали в этом заседании из Москвы.

«Увы, суд оставил Владимира под стражей. При этом моему подзащитному было отказано в предоставлении переводчика, а доводы стороны защиты о том, что Владимир является военнопленным — проигнорированы. Но несмотря на это, хочу отметить, что решение суда его не сломило, держится Владимир хорошо, не проявляет ни страха, ни отчаяния», — сообщил адвокат.

Сегодня я наконец-то увидел, своего подзащитного Варимеза Владимира Константиновича — радиотелеграфиста рейдового… Опубліковано Anri Tsiskarishvili Середа, 19 грудня 2018 р.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и взяли в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения. Все задержанные моряки и сотрудники СБУ, которые были на борту, были арестованы. Им предъявили обвинения в «нарушении границы».

Арестованных украинцев этапировали в Москву в СИЗО «Лефортово», трех раненых удерживают в медблоке СИЗО «Матросская тишина».

По словам уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, предусматривает «особую» модель их освобождения.

«Украинско-Российское обозрение»