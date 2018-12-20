Турция предлагала передать российские С-400 для изучения в США

Власти Турции готовы были после покупки зенитно-ракетных комплексов допустить американских военных инженеров, что бы они изучили это оружие.

Власти Турции предлагали специалистам из США исследовать зенитные комплексы С-400 после того, как Анкара их закупит в России в 2019 году, сообщает «Bloomberg» со ссылкой на источники.

Отмечается, что турецкая сторона сделала такое предложение для улаживания конфликта с американцами. США выступали против закупки российских С-400 и лоббировали приобретение своих комплексов Patriot.

Опасения США были связаны с производством в Турции комплектующих для новейшего истребителя F-35. По мнению американцев, если С-400 окажутся на вооружении Турции, компьютеры могут считать секретную информацию об истребителе.

Чтобы уменьшить ущерб для коллективной безопасности НАТО, Анкара собиралась пустить американских военных инженеров изучить эти зенитно-ракетные системы.

Накануне Госдепартамент США одобрил продажу Турции систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на 3,5 млрд долларов вместо российских С-400.

В декабре прошлого года замминистра обороны Турции заявил, что первые поставки российских С-400 планируются на первый квартал 2020 года. Эта сделка вызвала беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО.

«Bloomberg»