ФСБ заявило о задержании в Крыму участника батальона имени Номана Челебиджихана

Имя задержанного не называется. ФСБ предъявило ему обвинение в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Российские силовики в оккупированном Крыму заявили о задержании участника батальона имени Номана Челебиджихана, пишет российская служба «Радио Свобода».

Следователи ФСБ утверждают, что 57-летний задержанный был участником вооруженного формирования и собирался «совершить противоправные действия на территории полуострова». Ему предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Имя задержанного не называется.

Батальон имени Номана Челебиджихана – крымское добровольческое вооружённое формирование. Назван в честь первого председателя правительства Крымской народной республики.

«Радио Свобода»