Москва направит миллиарды евро от «Северного потока» на дестабилизацию внешней политики, – Гренелл

США призывают Германию отказаться от реализации проекта российского газопровода «Северный поток – 2».

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство Германии прекратить поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2». Он написал об этом в своей авторской колонке для газеты «Rheinische Post», передает «Deutsche Welle».

Гренелл назвал проект «бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения». Он также подчеркнул, что РФ «продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».

Дипломат заявил, что газопровод позволит России усилить влияние на Европу. По его мнению, Москва направит получаемые миллиарды евро на «дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения», в котором «возрастает агрессивность».

В июне президент США Дональд Трамп назвал Германию «заложницей» России. По его словам, страна «рассчитывает на защиту от России, но при этом заключает крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов».

В свою очередь, министр экономики Германии Петер Альтмайер ранее заявил, что не намерен уступать и отказываться от строительства «Северного потока-2». При этом он подчеркнул, что прокладка газопровода возможна, если при этом сохранится транзит газа через территорию Украины после 2019 года.

Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство «Северного потока – 2». Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой Евросоюза.

«Deutsche Welle»