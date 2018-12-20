Военное присутствие. Почему необходим новый поход украинских кораблей в Азовское море

Азовское море – украинские территориальные воды и военные корабли страны обязаны присутствовать в суверенных водах.

Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход через Керченский пролив. Полагаю, сейчас будет вал постов про «кто послал голых босых недрожащей рукой», пишет на своей своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

Тут можно было бы написать много слов про то, что один тот проход очень сильно качнул чашу весов на международной арене в пользу Украины, про то, что хватит уже принижать свою армию, которая, наконец, научилась показывать зубы и выполнять задачи, про то, что конкретно нас из фейсбука никто туда не гонит, и если вы не готовы выполнять эти задачи – не выполняйте, но есть люди, которые готовы – и они выполняют, и дают присягу, и соблюдают её, про то, что находящиеся сейчас в плену моряки не какие-то там несчастные обманутые несмышленыши, которых отправили на убой, а воины, выполнившие свой долг, и выполнившие его с честью, и они обязательно будут освобождены и возвращены, про то, что если общество не готово отстаивать свои рубежи, то давайте просто уберем армию с линии фронта, потому что там тоже стреляют и попадают в плен, и поставим на этом точку.

Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход через Керченский пролив. Полагаю, сейчас будет вал постов про "кто… Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 19 грудня 2018 р.

Но я напишу только один термин. «Военное присутствие»

Открываем словарь. Читаем. «Различают следующие формы военного присутствия: … патрулирование ВМС в водах Мирового океана… В двадцатом веке отдельные государства стали использовать военное присутствие в целях: …военно-политического давления… … а также охраны собственных морских и воздушных коммуникаций».

Это даже не воды Мирового океана. Это – украинские территориальные воды. О чем тут можно размышлять, вообще не понятно.

Если Украина считает себя суверенным государством с собственной независимой суверенной территорией – она обязана присутствовать в своих суверенных водах. Обязана! Обязана охранять собственные морские коммуникации. Без вариантов.

Это. Наши. Воды.

Мы. Будем. Тут. Ходить.

Точка.

Не готовы – не ходите. Я вот, например, не готов. И сижу в бункере на диване.

Но не мешайте тем, кто, понимая и принимая все риски, готов.

И делает.

Аркадий Бабченко, Facebook