Равенство упоротых. Верховный суд России исключил ряд отягчающих вину обстоятельств

Верховный суд России исключил состояние алкогольного или наркотического опьянения из списка обстоятельств, отягчающих преступление.

Это событие, малозначительное только на первый взгляд, на самом деле для России эпохально. Разберемся, почему это так, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Если алкогольное или наркотическое опьянение не является отныне чем-то предосудительным, это может означать только одно: оно признано вариантом нормы. Точно таким же вариабельным качеством, как, к примеру, рост, цвет глаз или волос, который тоже может быть разным.

И если раньше российские суды, вынося приговоры правонарушителям, не делали различий между высокими брюнетами, среднего роста блондинами, полноватыми рыжими, а также лысеющими карликами… хм, впрочем, о карликах в другой раз, но в целом мысль, полагаю, понятна, – то теперь ровно по тому же принципу они не станут различать преступников, совершивших преступление с холодным расчетом, и тех, кто упоровшись в ноль, вообще не понимал, где он находится и что творит.

На первый взгляд, в этом есть своя логика. Ведь если в первом случае налицо умысел, порожденный преступной натурой подсудимого, то во втором при хорошем адвокате он может соскочить на статью «по неосторожности». Однако, будь причина решения ВС РФ в этом, наркотическое или алкогольное опьянения были бы признаны смягчающими обстоятельствами, а трезвость и абстинентность, напротив, отягощающими.

И, если Верховный суд РФ не пошел так далеко, это вовсе не случайность. Это означает лишь то, что нам надо копать глубже, чтобы понять причины, побудившие суд уравнять упоротых и неупоротых граждан.

Ответ отыскался в литературе. Писатели, особенно фантасты, – большие мастера на такие предвидения. Так вот, в «Обитаемом острове» у Стругацких были такие излучающие башни, внушающие гражданам своим излучением лояльность к государству.

Книга известная, пересказывать ее всю нет смысла, но напомню, что в фоновом режиме излучение башен не ощущалось и в поведении людей, подвергаемых облучению, явно не проявлялось. Дважды в день по полчаса башни включались на полную мощность, и тогда люди выражали патриотический восторг – всякая полезная деятельность при этом останавливалась и наступало всеобщее ликование.

Небольшой процент населения обработке не поддавался: на фоновое излучение они не реагировал никак, а полная мощность вызывала у них приступы головной боли. Такие лица считались «выродками», носителями опасной генетической аномалии и подлежали отлову и ликвидации – в большинстве случаев. А в меньшинстве случаев они взлетали на вершину власти. Просто потому, что выродки были единственной частью населения, не обработанной пропагандой и сохранившей способность рассуждать здраво.

Ну а потом, как водится, на планете объявился выходец из коммунистического послезавтра, которому вообще все это излучение было глубоко пофигу, и сломал аборигенам всю систему. Но этот рояль в кустах по имени Максим Каммерер нам неинтересен, поскольку так никогда не бывает. И коммунизма не бывает, и путешественников из него в наши реалии нет и не ожидается.

Эти экстремальные повороты интересны только юношеству, жаждущему стрельбы, приключений и прописанной на втором плане любовной линии, для которого, собственно, все это и писалось. Нам же, чтобы понять всю глубину решения ВС РФ, нужно увидеть, как развивалось бы такое общество без появления Каммерера и прочих прогрессоров с Будущей Земли, чей образ возник в воспаленном воображении советских фантастов после прочтения материалов XXII съезда КПСС – именно там, кто не помнит, и был обещан «коммунизм через 20 лет».

Так вот, мыслящие пусть и цинично, но здраво, «выродки» – в таком обществе вид заведомо вымирающий. Во-первых, вертикальная мобильность у них ни к черту не годная. В том смысле, что на самом-самом верху сидят, да, выродки, но только те, кто пробился туда в период смуты, когда система ПБЗ – «противобаллистической защиты» – так для лохов объясняли наличие башен-излучателей – еще не сложилась. Когда же она заработала, выродку из низов ловить стало нечего. Ему уже было просто не преодолеть карьерное пространство, ведущее на уровень, где он мог бы стать частью системы.

В нижних-средних звеньях никаких выродков не было предусмотрено, напротив, они были объектом охоты. То есть успешный выродок мог происходить только из семьи выродков, уже пробившихся вверх. Но мутация плавающая, рецессивная, не вполне ясной природы. То есть даже в семьях выродков-родителей процент выродков-детей примерно такой же, как у всех.

А во-вторых, жить выродком под излучением ПБЗ, даже в верхней части социальной системы, очень тяжело. Голова очень болит. Настолько сильно (и дважды в день по полчаса, как по расписанию), что бывают случаи самоубийства. Иными словами, верхний слой тоже постепенно замещается людьми, находящимися под воздействием излучения, то есть в состоянии непрерывного тихого патриотического помешательства, плюс две бурные разрядки ежедневно.

Далее выясняется, что постоянное излучение на поведение людей все-таки влияет, если приглядеться, и простой лояльностью дело не ограничивается. Патриотизм становится не просто нормой и постоянным состоянием мысли и духа, а императивом, который определяет все – вообще все. Включая и бытовое поведение.

На этом фоне всякая уголовщина выглядит уже мелким и в силу этого простительным отклонением. Нет, конечно, такого нарушителя надо немного наказать, но не очень сильно. И не столько наказать, сколько в самую первую очередь прописать ему усиленную дозу патриотизма.

Все это, повторяю, в романе есть и прописано вполне отчетливо, просто немного теряется на фоне бравого Каммерера, разносящего вдребезги сначала башни ПБЗ, а затем и центр управления ими.

Есть и развитие событий после того, как число выродков, способных адекватно воспринимать ситуацию, становится на вершине власти критически мало. Ослабевшая за годы смуты и растерявшая периферийные территории, но затем мало-помалу привставшая с колен, империя Саракш влазит в войну с Хонти, бывшей своей провинцией, с тем чтобы вернуть этих обнаглевших негодяев в объятия Родины, предварительно примерно наказав.

И сильно получает от хонтийцев по зубам, поскольку те тоже не сидели сложа руки, а, несмотря на гражданскую войну, к вторжению Саракша основательно подготовились. Тут уже ассоциации с нашей современностью буквально прут, притом совершенно, до неприличия, откровенные.

Да, и еще один штрих: название полураспавшейся Империи и планеты, на которой она расположена, на языке аборигенов, подвергнутых обработке излучением, звучат одинаково. «Саракш» означает «мир» – в смысле весь обитаемый мир. Неплохой такой замах у ее правителей.

Так вот, делать различие между упоротым и неупоротым обитателем Саракша, попавшемся на каком-то преступлении, как вы понимаете, нелепо. Потому что неважно это. Столь же неважно, как размер его ботинок, обхват талии и площадь лысины.

А важно то, насколько он патриот, то есть досталась ли ему положенная доля излучения ПБЗ и, что еще важнее, не выродок ли он часом? Именно эти качества граждан и проверяли на Саракше при аресте.

Но такой подход возможен, понятное дело, только в том случае, если излучение ПБЗ становится решающим фактором в формировании поведения. Фактором такой силищи, которую никакой наркотик не перешибет.

Теперь заменяем слово «ПБЗ» на слово «Россия-1». Все на месте? С географическими названиями можно уже разобраться без подсказок, не правда ли?

Да, и еще. Идея взорвать центр управления ПБЗ пришла в романе в голову только отморозку Каммереру. Ни один из аборигенов до такого не додумался. И даже те, кто был в глухой оппозиции к власти – к «Огненосным творцам», сами были выродками и находились в глубоком подполье, даже они были против такого шага.

Даже они считали, выражаясь современным российским сленгом «мысля по-государственному», что систему ПБЗ нужно сохранить и лишь начать использовать ее не во вред, но во благо. А совсем без системы никак нельзя, ибо народ дик, туп и злобен – да, народ на Саракше был действительно такой.

А теперь ответим на вопрос, заданный в начале статьи: почему решение Верховного суда РФ эпохально? Тут все предельно просто. Система телеизлучения, выстроенная Кремлем для промывания мозгов, которой сегодня накрыта вся Россия, набрала уже такую силу и стала в такой мере определять поведение россиян, что упоротость или неупоротость каждой отдельно взятой человекоединицы не играет теперь никакой роли.

Это не более чем несущественная, сугубо личная подробность, не влияющая, по сути, ни на что. Эту новую реальность и закрепил своим решением российский Верховный суд.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»