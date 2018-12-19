Фейковый фашизм в России. Эйдман об особенностях российских элит

Можно сказать, что на «воре и шапка горит». Все пропагандисты тех или иных идей в России в своей реальной жизни поступают в точности наоборот.

В путинской России даже фашизм – фейковый. Впрочем, судите сами, исключительно по реальным фактам, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

– Ненависть к западным странам пропагандируют те, кто давно вывез туда своих детей и деньги;

– гомофобию – не очень-то и скрывающиеся геи;

– культ традиционной семьи – разведенные бабники (а то и педофилы);

– русский национализм – участники разных этнических преступных группировок;

– православие – чекисты и комсомольские активисты.

Фейковый фашизмВ путинской России даже фашизм — фейковый. Ненависть к западным странам пропагандируют те, кто давно… Опубліковано Игорем Эйдманом Середа, 19 грудня 2018 р.

Они истерят про нашествие мигрантов в Европу, а сами сделали так, что в Москве нелегальных мигрантов больше, чем в любой другой европейской столице; проклинают исламистов, а сами ползают на брюхе перед Кадыровым; рассказывают страшные истории о финансовой олигархии (разных Ротшильдах-Рокфеллерах), а сами бесстыдно обслуживают российских олигархов.

Только одно в этой идеологии настоящее: антилиберализм, за которым скрывается антигуманизм, глубокое презрение к человеческой личности, ее достоинству, правам и свободам.

Это все же фашизм, хоть и фейковый. И последствия у него вполне реальные фашистские: озверение людей, шовинистический угар, ксенофобская истерия, война.

Игорь Эйдман, Facebook