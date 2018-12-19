Командиру ЧВК «Вагнер» создали двойника-«бизнесмена»

В России выявили полного двойника командир ЧВК «Вагнер» Уткина, им оказался ранее судимый «бизнесмен» активно регистрирующий на новое имя различные фирмы.

Командиру ЧВК Вагнера Дмитрию Уткину создали двойника. Весной 2017 года человек с такими же фамилией именем и отчеством, так же годом рождения начал массово регистрировать фирмы, которые через цепочку компаний оказались связаны с Евгением Пригожиным, сообщает «Daily Storm».

А самое любопытное, что Дмитрием Уткиным подставной бизнесмен стал примерно тогда же. Раньше его знали как Александра Ануфриева – уголовника, восемь лет просидевшего в колониях за мошенничество, хранение оружия, побои и наркотики.

В марте 2017-го, в Санкт-Петербурге были зарегистрированы две компании: ООО «Бист» и «Лилия». В первой генеральным директором и учредителем стал Ануфриев Александр Юрьевич, во второй Ануфриев получил только директорскую должность. Обе компании через цепочку других связаны с Евгением Пригожиным.

После получения нового паспорта человек, ставший Уткиным, получил новый ИНН. С его помощью 3 мая 2018-го он зарегистрировал две компании – ООО «Партнер» и «Эксперт полис». Следом двойник каким-то образом сумел получить еще один ИНН и в середине мая зарегистрировал еще два общества – «Алмаз» и «Логистик-транс». При этом российскя система СПАРК видит двойника Вагнера как двух разных людей, из-за того что тот смог получить разные ИНН.

«Daily Storm»