В строй, под имперские знамена. Почему российские либералы становятся путинскими агитаторами

Принятая 17 декабря резолюция Генассамблеей ООН призывает Россию вывести свои вооруженные силы из Крыма и прекратить незаконную оккупацию украинской территории, а также осуждает наращивание военного присутствия РФ в Черном и Азовском морях.

Это прямо противоречит россказням о том, что проход украинских кораблей из Черного в Азовское море был провокацией, о чем не перестает талдычить Кремль. Документ говорит однозначно, что милитаризуя Крым, Черное и Азовское моря, Россия нарушает международное прав, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы»о.

А именно IV Женевскую конвенцию, определяющую призыв в армию страны-оккупанта, перемещение населения, внедрение своего законодательства на оккупированной территории как военные преступления. А также III Женевскую конвенцию, которая четко определяет статус военнопленного и условия его содержания.

В ответ глава комитета Совфеда Константин Косачев сообщил, что принятый документ не будет иметь для России никаких юридических последствий. А вот военно-политические вполне возможны. Косачев опасается, что данный документ «развяжет руки Киеву» и будут предприняты какие-то «безумные» военно-политические шаги.

Есть, конечно же в России те, кто верно растравляет акценты. Но они либо мертвы, как Немцов, либо вынуждены покинуть страну, как горстка интеллектуалов, пытающихся представлять оппозиционную часть россиян на всевозможных заграничных форумах. Есть еще разрешенные российские «несогласные». Но они прекрасно вжились роль подтанцовки у шовинистов и уже традиционно обвиняют во всех бедах Запад, жертв российской агрессии и, конечно же, российскую власть.

Вот только ее они критикуют не за имперские цели, а за варварские методы их достижения. Лучший пример здесь – Алексей Навальный с его «Крым не бутерброд» и Ксения Собчак с ее приветственными постом в дни захвата Крыма. Они неоднократно говорили, что не поддерживают войну на Донбассе.

Но вот что касается «бескровной аннексии», то тут оба были всегда «за» и даже предлагали узаконить произошедшее на «законном референдуме под эгидой ООН». Основной посыл – Россия ведь уже захватила, так не отдавать же обратно. Есть же права понаехавших граждан. Надо договариваться.

Еще больше имперская сущность Навального проявилась в день проведения в Киеве объединительного собора. Тогда этот поборник новой России умудрился одновременно обвинить Кремль в расколе православия и ни слова не сказать о том, что Украина как самостоятельная страна имеет право на свою самостоятельную церковь.

Или Алексей Венедиктов, упрямо повторяющий во всех эфирах ложь о неканоничности УПЦ КП. И это несмотря на решение Константинополя, которое главе либерального «Эха Москвы» прекрасно известно. Вбрасывать антиукраинские тезисы в антипутинские речи – это ведь тоже кремлевская пропаганда. Главное, чтобы лживые российские месседжи встраивались в них так, как будто они являются доказанным фактом.

Примечательно, что среди украинских политиков и экспертов часто можно услышать вполне российские слоганы. А главное – российские методы их донесения до масс. Так, после нападения российских военных на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря большинство «скептиков» и «искателей правды» обвиняли именно украинскую власть в провокациях. Также, как это делал Владимир Путин.

Также, как ситуацию комментировали такие известные российские либералы Юлия Латынина и Александр Невзоров. Юлия Тимошенко даже пообещала, что в случае избрания ее на пост президента она будет добиваться ареста тех, кто отправил украинские корабли через Керченский пролив.

Вы думаете всех этих людей убедит резолюция ООН? Конечно же, нет. Они и раньше не сильно обращали внимание на факты. Дело не только в том, что политик, стремящийся занять пост главнокомандующего, обвиняет свою страну в провокации агрессора. Но и в том, что огромная часть украинских избирателей согласны с этим утверждением.

Украинцы смеются над матерой антиукраинской пропагандой. Но в советы «хороших русских» они продолжают вслушиваться.

«Почему пошли морем, почему не стреляли, как это соотносится с предстоящими выборам»? Такие вопросы можно услышать не только на эфирах ток-шоу, но и на улицах, в транспорте и в соцсетях. Будущие избиратели, которые еще недавно критиковали власть за то, что она «сдерживает» украинских военных от наступления, впадают в истерические припадки, когда слышат о том, что виноват всегда агрессор, а не жертва.

Происходит незаметное заражение проукраинской аудитории тем особым пренебрежением к Украине и ее борьбе, которое отличает российского имперца от настоящих противников хищнической российской политики. Из тех, кто критически относится к борьбе украинского государства за свою территориальную целостность и независимость, формируется новый подвид «одного народа».

Чем дольше длиться российско-украинская война, тем чаще из рядов российских либералов раздаются советы именно к украинскому руководству: «Начать прямые переговоры с российскими марионетками, пойти победным наступлением на Донецк и Луганск, интенсивней защищать Украину на международной арене и активней вовлекать Запад в освобождение украинских военнопленных».

Из всех этих речей можно сделать вывод, что именно Украина недостаточно старается, отстаивая украинские интересы. Но главное, они создают устойчивое мнение, что интеллектуал должен оставаться над схваткой, в которую втянута его страна. Что люди, формирующие общественное мнение и политические смыслы, должны быть свободны от морального выбора.

Часто одни и те же спикеры умудряются попеременно забрасывать примирительные и воинствующие лозунги. Лишь бы убедить аудиторию в том, что «власть ничего не делает».

Неканоничная украинская церковь, «коррупция на Украине», «почему моряки не отстреливались», «разве непонятно было, что Россия не пропустит военные корабли» – все это российские пропагандистские мыслеформы. Их цель заключается в формировании в либеральном антипутинском сегменте представления о том, что любые попытки Украины отстаивать свои национальные интересы – это провокация войны.

Хотелось бы, чтобы документ, проголосованный на заседании Генассамблеи ООН имел для России для российских пропагандистских смыслов, информационно-диверсионных компаний предсказанные главой комитета Совета Федераций военно-политические последствия. Но для этого необходимо, чтобы насаждаемое Россией убеждение, что жертва может быть виновата в агрессии, отбрасывалось украинцами так же, как это происходит со сказками о «распятом мальчике» и «бандеровцах в Крыму».

Необходимо, чтобы украинцы научились доверять фактам и правовым оценкам ситуации. Резолюции принимаются как раз для того, чтобы не дать шанса пропагандистам искажать реальность.

Лариса Волошина, «Деловая Столица»