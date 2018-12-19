В украинской тюрьме умер российский наемник, осужденный за участие в войне на Донбассе

В тюрьме Дрогобыча умер россиянин Валерий Иванов, осужденный за участие в боях на Донбассе. Он был одним из тех, кто написал прошение об обмене на украинских пленных.

Осужденный за участие в боевых действиях на Донбассе россиянин Валерий Иванов умер в тюрьме в Дрогобыче Львовской области. Об этом сообщила координатор «Медийной инициативы за права человека» Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

«Российский наемник Валерий Иванов, осужденный украинским судом на 12 лет заключения, умер в Дрогобычской колонии при непонятных обстоятельствах. Он просил Путина об обмене, но так и не дождался его. Россияне не спешат забирать даже его тело», – написала Решетилова.

Російський найманець Валерій Іванов, засуджений українським судом до 12 років ув'язнення, помер у Дрогобицькій колонії… Опубліковано Ольгою Решетиловою Середа, 19 грудня 2018 р.

Иванов приехал в Донбасс из Архангельска (Россия) в декабре 2014 года. Украинские военные задержали россиянина возле Станицы Луганской, когда он был в разведке.

Украинская журналистка Алена Лунькова в августе сняла про Валерия Иванова сюжет, в котором рассказывается о его судьбе, взглядах и раскрывает, что именно толкнуло его принять участие в российской агрессии против Украины:

21 гражданин России, отбывающие наказание в украинских тюрьмах, написали письма Путину с просьбой об обмене на украинских пленных и политзаключенных.

«Украинско-Российское обозрение»