Лищина: Решение ЕСПЧ подтвердит, что оккупация Крыма – целенаправленная политика России

Россия станет второй Северной Кореей, если не выполнит решение ЕСПЧ по Крыму.

Отказ России выполнить будущее решение Европейского суда по правам человека по жалобе Украины по Крыму иметь значительные политические и экономические последствия для Москвы. Заместитель министра юстиции Иван Лещина заявил об этом в интервью «Европейской Правде».

«Это решение будет висеть над ними, как дамоклов меч, пока Россия существует как государство. А кроме того, это решение является очень важным, чтобы официально доказать факт оккупации, подтвердить контроль России над Крымом, начиная еще с февраля 2014 года», – сказал Лещина.

Он признает, что в нынешней политической ситуации Россия вряд ли захочет выполнить решение ЕСПЧ, но даже если они выйдут из Совета Европы – это не снимет вопрос о невыполнении.

«Решение ЕСПЧ подтвердит, что там были не «народные гуляния», а целенаправленная политика России…Это будет юридически установленный факт, от которого уже не отойти», – сказал он.

Лещина отметил, что в рамках выполнения решения ЕСПЧ нельзя, например, арестовывать российское имущество за рубежом, но оно имеет значение для инвестиционного климата в стране.

«И даю 100%, что когда-то в будущем выполнение решений международных судов будет одним из условий для снятия с России санкций. Теоретически Россия может стать второй Северной Кореей – в таком случае у нас действительно будет достаточно мало путей на нее повлиять. Но этого точно не будет», – добавил он.

«Европейская Правда»