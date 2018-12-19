Порошенко и Волкер скоординировали подходы по оказанию давления на Россию

На переговорах президента Украины Порошенко и спецпредствителя США Волкера обсуждались вопросы российской агрессии и региональной безопасности в Азово-черноморском бассейне.

Президент Петр Порошенко в среду провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, сообщила пресс-служба главы государства.

На переговорах поднимался вопрос агрессии России в Азово-Керченской акватории и существующие угрозы для региональной безопасности и необходимость «мощного ответа» на этот акт агрессии с целью противодействия ползучей оккупации Кремлем Азовского моря и Керченского пролива.

«Петр Порошенко и Курт Волкер скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на российскую сторону, которая должна обеспечить четкое уважение к свободе судоходства, а также немедленное и безусловное освобождение захваченных моряков и кораблей Украины», – сказано в релизе.

Порошенко и Волкер также говорили о ситуации на Донбассе и перспективах миротворческой миссии под мандатом ООН.

Они признали, что международные санкции против России и перспективы их укрепления, в том числе за акт агрессии в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины.

Волкер поздравил Украину с получением новой кредитной программы МВФ, а Порошенко поблагодарил Волкера за резолюции, принятые Конгрессом США по Азовскому морю и Голодомору.

Пресс-служба президента Украины