В США продлили санкции в отношение экс-командира киевского «Беркута»

Кроме Кусюка в санкционном списке, действие которого продлено указом президента США Трампа фигурируют еще 12 фамилий.

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против нарушителей прав человека и коррумпированных чиновников разных стран, среди которых и бывший руководитель киевского спецподразделения «Беркут» Сергей Кусюк. Соответствующий указ обнародован 18 декабря на сайте Белого дома.

Он продлевает санкции, введенные 20 декабря 2017 года в отношении 13 человек.

Среди них фигурирует украинец, который сбежал в Россию, так как в Украине его подозревают в преступлениях против Майдана.

Также в этом списке есть Артем Чайка – один из сыновей генпрокурора России Юрия Чайки,

Попала под санкции и дочь бывшего лидера Узбекистана Гульнара Исламовна Каримова.

Санкции были введены в соответствии с «актом Магнитского», который Конгресс США принял в 2012 году в отношении российским нарушителей прав человека, а в 2016 году действие закона распространили и на чиновников из других стран, которых считают виновными в нарушении прав человека.

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