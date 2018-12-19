В Украине начата ликвидация «дочки» российского банка ВТБ

ВТБ Банк был признан неплатежеспособным и у него отозвана лицензия.

Национальный банк Украины решил ликвидировать признанный накануне неплатежеспособным ВТБ Банк. Изданию «Экономическая Правда» сообщили об этом в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов.

Соответствующее решение Фонд принял во вторник, 18 декабря.

Ранее стало известно, что на покупку «ВТБ банка» претендует «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко.

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

«Экономическая Правда»